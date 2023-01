Calciomercato Salernitana, De Sanctis: «Cerchiamo una mezzala e un esterno»

«Dobbiamo rispettare la rosa, ma se possibile andremo a migliorarla. Oggi, grazie a un proprietario che ha investito sia a gennaio che a giugno, abbiamo un valore che va riconosciuto», così si è espresso Morgan De Sanctis ds della Salernitana nel corso della presentazione ufficiale di Hans Nicolussi Caviglia. Ma non solo. Durante la conferenza stampa il direttore sportivo granata ha infatti aggiunto: «È probabile che faremo qualche altro acquisto, senza gli infortuni di Sepe, Mazzocchi e Maggiore avremmo fatto ovviamente un mercato diverso, magari sarebbe arrivato comunque Nicolussi Caviglia ma avremmo preso giovani anche in vista dell’anno prossimo. Potrebbero arrivare un’altra mezzala e un quinto capace di giocare sia a destra che a sinistra, ma ci sono anche le uscite da portare a termine visto che la rosa è ampia. Difensore? In rosa ne abbiamo sette. Motoc è andato al Siena, dobbiamo essere attenti a mantenere un equilibrio di gestione sportiva e finanziaria. Sarr? È un giocatore che ci piace molto e che per caratteristiche potrebbe fare al caso nostro».

Da una parte le parole di De Sanctis, dall’altra quelle del neo centrocampista granata Nicolussi Caviglia: «In questi due giorni mi sono calato nella realtà di Salerno, non vedo l’ora di poter essere allo stadio per godermi i tifosi e non vedo l’ora di giocare per la Salernitana. La mia passione per il calcio è immensa e questa è la mia vita, cercherò di dimostrarlo subito. Ho già assaporato l’Arechi, ma giocarci con questa maglia è un’altra cosa. Per caratteristiche credo di essere più simile a Maggiore che a Coulibaly, il tiro da fuori è una mia qualità ma verrà fuori con il tempo. Vivrò questi sei mesi pensando al presente, credo sia giusto ragionare di giorno in giorno. Al futuro ci penserò dopo. A chi mi ispiro? Il mio riferimento è stato sempre Cruijff, oggi mi piace molto De Bruyne».