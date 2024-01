«Non sono un esperto di economia, non sono Draghi ma un pizzicagnolo con il lapis dietro l'orecchio. Mi hanno appena consegnato i conti della Salernitana. Gli darò un'occhiata e poi mi metterò a fare mercato». Il 23 dicembre, nel suo primo discorso ufficiale, Walter Sabatini preparò l'assalto alla salvezza e alle operazioni poche ma mirate per rinforzare la squadra. Dopo aver ceduto Mazzocchi a 3 milioni (adesso pensa di nuovo, tra gli altri, a Zanoli), ieri il dg ha incontrato il patron Iervolino e l'uomo dei conti, Milan, alla presenza di Pippo Inzaghi. Vocine di corridoio: raggiunta quota 12 punti, il presidente potrebbe fare un sacrificio extra budget. Sabatini lo aveva già invogliato a mezzo stampa, durante la sua conferenza di presentazione: «Quando si è in perdita, magari si può seguire anche un'altra strategia, cioè investire ancora: magari prendi un giocatore che ha valore 2 milioni e poi dopo sei mesi lo rivendi a 12, così togli un gravame di 10 dalle passività». Questo giocatore, che è straniero e non gioca in Italia, sarebbe stato individuato per il centrocampo.

Non è dunque Adopo dell'Atalanta che, anzi, è stato depennato dalla lista degli acquisti. Tra gli italiani piace Fabbian, già allenato da Inzaghi. Da Bergamo deve arrivare Palomino: ha detto sì alla Salernitana. L'infortunio di Kolasinac non sarebbe grave e quindi l'entità più lieve del contrattempo muscolare favorisce il via libera per l'esperto stopper. Ha 34 anni e la Salernitana con Palomino vuole replicare l'operazione-Fazio: due anni e mezzo di contratto. Per la fascia destra si è scatenato un vero e proprio casting: oltre a Zanoli, che era l'identikit della prima ora, il club granata ha allacciato contatti con Faraoni, con Zortea che è in parola con il Frosinone e Sernicola, per il quale offre alla Cremonese il prestito con obbligo di riscatto. Per Faraoni si registra anche il forte interesse della Fiorentina, a patto che possa essere ingaggiato come appendice all'affare Ngonge. L'inserimento del Napoli, però, potrebbe complicare tutto e quindi la Salernitana resta in monitoraggio. Nelle ultime ore ha preso quota molto forte la candidatura di Venuti per la corsia granata. Arrivi ma anche partenze, anzi di pari numero: ieri nel summit societario si è parlato di indice di liquidità, perché non è un mistero che la Salernitana possa spendere quanto risparmia. Se ad esempio Mazzocchi guadagnava 1,4 milioni lordi e la metà è stata già corrisposta al giocatore prima del suo trasferimento al Napoli, significa che il suo sostituto sulla fascia destra dovrà guadagnare 700mila euro lordi per i prossimi sei mesi. All'arrivo di Palomino dovrà corrispondere una partenza: la batteria dei difensori centrali è nutrita ma è pure evidente che Lovato non trovi spazio e che Gyomber non sia più performante. Il primo interessa a Monza e Torino. Gyomber, invece, piace al Palermo, che ha Segre, ed alla Sampdoria.

Sabatini auspicava di vedere all'opera una squadra euforica e disperata e al suo ritorno in città l'ha ritrovata non solo in salute ma anche con più punti in classifica, quattro in tre partite da quando il dg è ritornato in servizio a Salerno. Il trend positivo, interrotto solo al 90’ dalla Juventus, ha rafforzato la posizione di Inzaghi. «Non è una mia scelta, di solito mi piace combattere le battaglie esiziali con mie scelte ma voglio che Pippo mi obblighi a trattenerlo. Vediamo se il suo calcio sarà redditizio», precisò Sabatini al suo arrivo. Dopo il paraggio contro il Milan e la vittoria a Verona, Pippo ha reso più serena la propria gestione. Dovrà pur sempre continuare a produrre risultati e sarà importantissimo lo scontro diretto contro il Genoa, ma nel frattempo c'è il derby all'orizzonte e ha già incassato parole di grande stima professionale che la proprietà, attraverso l'ad Milan, ha speso dopo la sfida alla Juventus: «Per noi Inzaghi non è mai stato in discussione». Potrebbe ricevere in dote Bonazzoli ma Sabatini accende pure i riflettori su Defrel e Belotti. Piacciono anche al Cagliari. Nel frattempo il ct del Senegal ha gettato la spugna: Dia, infortunato, torna a Salerno. Fino al 19 gennaio, fa fede la clausola da 21 milioni. «Quelle si possono sempre togliere», disse Sabatini. La Salernitana è alla finestra e attende: sono interessati l'Eintracht e diversi club della Premier League.