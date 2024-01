Toma Basic può arrivare alla Salernitana ed Emil Bohinen può lasciarla. Sabatini ha chiesto ufficialmente alla Lazio il centrocampista croato che voleva pure Paulo Sousa. Il club capitolino mesi fa, ai tempi della partenza di Sepe, chiese 8 milioni per il prestito con obbligo di un giocatore che dal Bordeaux aveva prelevato sborsandone 7.

Adesso Basic è fuori dai piani tecnici, non è nella lista Europa della Lazio, zero presenze in campionato. Bisogna, però, convincere il giocatore al trasferimento: le due società hanno dialogato, Basic ieri era concentrato sul derby di coppa Italia (panchina per lui), il prestito con il diritto di riscatto potrebbe essere il nuovo scenario di mercato. Lo hanno richiesto anche Hellas Verona e Friburgo. A proposito di club tedeschi, durante il viaggio in Germania per negoziare la possibile cessione di Boulaye Dia all'Eintracht l'ex diesse della Salernitana Morgan De Sanctis chiese anche informazioni su Kristijan Jakic, 181 centimetri, mediano di grande fisicità. Era fine novembre, l'Eintracht sfidava il Paok e il giocatore subentrò nella sfida di Conference League ma fu espulso per somma di ammonizioni a fine gara. Il suo legame con il club di Francoforte non è più solido: è stato riscattato a 3,5 milioni dalla Dinamo Zagabria, è sotto contratto fino al 2026, è scivolato in seconda fila.

Ora le strade del mercato potrebbe di nuovo offrire uno snodo: Dia non parteciperà più alla coppa d'Africa, deve rimettersi in carreggiata e in vetrina, c'è la clausola di 21 milioni fino al 19 gennaio e l'Eintracht, insieme ai club di Premier League, è sempre alla finestra. La Salernitana li aspetta: difficilmente un club italiano potrebbe sborsare 20 milioni per Dia, all'estero si può e non sono escluse contropartite. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni in caso di salvezza è la formula con la quale il club granata, a fari spenti, sta dialogando con il Genoa per il trasferimento di Bohinen. I liguri, a propria volta, hanno interrotto il prestito di Kutlu e sono in procinto di restituirlo al Galatasaray. La squalifica di Maggiore e l'assoluta carenza di centrocampisti per il derby contro il Napoli lasciano per qualche ora in stand by l'affare, che può andare in porto. A proposito di centrocampo, il Genoa ha il polacco Jagiello (2 presenze ad agosto) che Inzaghi ha allenato. Era anche il tecnico di Majer della Cremonese, altro identikit gradito a Pippo, come Pierozzi per la fascia destra. Jagiello è polacco e Sabatini il 23 dicembre, a proposito di Legowski, disse: «L'ho visto all'opera, mi piace, questo ragazzo ha l'argento vivo. Inoltre è polacco. Di solito i polacchi sono calciatori affidabili».

Chissà. Il procuratore di Bohinen è lo stesso di Botheim. La Salernitana deve assolutamente cedere l'attaccante ex Bodo per alleggerire almeno il monte ingaggi: guadagna 1,1 milioni. Botheim, però, ha già rifiutato trasferimenti in B: ha detto no all'Ascoli e allo Spezia. Lo apprezzano in Turchia ma la strategia resta la stessa: è opportuno cederlo in prestito, a zero euro, perché è poi un'operazione che potrebbe avere peso specifico e politico in sede di Tas, dov'è incardinato il giudizio sulla richiesta di maxi risarcimento inoltrata dal Krasnodar. Insomma la Salernitana su Botheim non è intenzionata a guadagnare e la cessione non onerosa potrebbe avvalorare la tesi. Bonazzoli è sull'uscio, piacciono Defrel e Belotti (c'è anche il Cagliari). I granata hanno tre portieri: Costil, Ochoa richiesto in Spagna ma soprattutto in Mls, Fiorillo al quale strizza l'occhio il Pescara. Sulla bilancia della resa e della spesa, in questo momento è più conveniente Costil: portiere esperto e affidabile, guadagna 300mila euro. Dopo la salvezza e il rinnovo di contratto, lo stipendio di Memo è lievitato da 450mila euro a 1 milione. È evidente che l'ago della bilancia penda dalla parte di Costil.

In attesa del sostituito di Mazzocchi, Sambia ha fatto bene contro la Juventus ma il campionato è lungo e Sabatini fa ancora un tentativo in extremis per Zanoli seguito pure in Spagna, mentre Sernicola costa, Venuti viene proposto e Zortea viaggia verso Frosinone al centro della difesa è in arrivo Palomino. Ieri l'Atalanta ha sfidato il Milan in coppa Italia e l'allenatore Gasperini ha ritrovato abbondanza nel reparto arretrato: Kolasinac ha recuperato dall'infortunio ed è stato schierato titolare. Via libera, dunque, per l'argentino che la Salernitana ha da tempo prenotato.