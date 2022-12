La Salernitana ha organizzato la cena di Natale. Dalla squadra ai dipendenti, la famiglia granata si scambierà gli auguri martedì 20 dicembre in una nota struttura di Paestum. Tra domani e lunedì patron Iervolino, di rientro oggi dal Qatar dove ha assistito alle due semifinali del Mondiale, fisserà un incontro con il diesse De Sanctis per capire cosa mettere sotto l'albero di Nicola, come e soprattutto con quale budget.

Il portiere ed il centrocampista sono la priorità; a ruota l'esterno destro, meglio se polivalente. Per l'estremo difensore l'identikit è stato tracciato ed i contatti con Torino (per Berisha), Napoli (per Sirigu) e Atalanta (per Gollini) sono più che allacciati, in rigoroso ordine di gradimento. Non ancora imbastite vere e proprie trattative con gli agenti dei calciatori, si attende di capire quanto il cavalluccio potrà mettere sul tavolo per rinforzare la rosa. Molto dipenderà dalla «battaglia» tra Lega A e governo sull'Irpef arretrata: oggi c'è assemblea dei club a Milano, la scadenza dei pagamenti è il 22 e il ministro dello Sport, Abodi, non apre (ancora) alla rateizzazione. Il massimo campionato deve complessivamente 500 mln all'erario, la Salernitana 17,6: si lavora a un compromesso che potrebbe riguardare un abbassamento del tasso di interesse (da estendere però anche alle altre categorie). Se non sarà un portiere esperto, pronto anche ad accettare di riaccomodarsi in panca al rientro di Sepe, si virerà su un giovane promettente. Capitolo centrocampo: servono due elementi, un regista e una mezzala. Demme è il sogno, ma è roba da ultimi scampoli di mercato; Zurkowski (97) della Fiorentina sembra quello più vicino (e abbordabile), Bove (02) una possibilità qualora la Roma non raggiunga l'accordo col Lecce. Il rinforzo potrebbe anche arrivare dall'estero.

Nei mesi scorsi De Sanctis aveva messo sul taccuino il marocchino Azzedine Ounahi ('00), protagonista ai Mondiali con la selezione nordafricana: milita in Francia, nell'Angers, che però ora farà anche legittimamente schizzare in alto il valore del cartellino. Riproposto anche il belga Raskin ('01, Standard Liegi), mentre il Monza ha detto no per Filippo Ranocchia ('01). E il cursore? C'è l'accordo Zortea ('99) e il suo entourage per il ritorno, non ancora quello con l'Atalanta. La Salernitana sarebbe disposta ad accollarsi l'intero ingaggio, ma non l'onere del prestito: se sarà gratuito, l'affare si farà. Ieri l'altro, nel vis à vis durante Galatasaray-Lazio, Tare avrebbe proposto i cursori mancini Kamenovic ('00) e Fares ('96): non sembrano essere priorità. A sinistra Domagoj Bradaric è in rampa di lancio e ha impressionato positivamente nel ritiro in Turchia. Il croato è rimasto deluso dall'eliminazione dei suoi connazionali dal Mondiale. «Ma sono orgoglioso, fermarsi in semifinale è comunque un buon risultato e tra quattro anni ci riproveremo per poter dire la nostra. Con me in campo? Magari. Sono ancora giovane ma ho già avuto convocazioni ed il mio obiettivo è tornare in Nazionale: ho solo bisogno di giocare», racconta l'ex Lilla. Nicola lo catechizza a dovere, gli chiede di migliorare la fase difensiva e trova disponibilità totale. «Il mister ama il calcio in modo straordinario e lo vive h24, sette su sette, si immedesima in Salerno. La sua grinta è stimolo importante: quando giochi devi morire per lui dice ancora l'esterno Ci stiamo esercitando tanto sulla tenuta difensiva, che è cosa fondamentale. In Francia giocavo prevalentemente terzino, non è un problema per me fare il quinto, mi adatto alle richieste. È il mio primo anno in Italia, non parlo bene la lingua ma la capisco. Mi piace fare molte domande allo staff per conoscere meglio cosa il tecnico vuole da me; lui mi parla spesso, chiede di migliorare nel minor tempo possibile, perché il campionato riparte a breve e dobbiamo essere pronti». Cinque giorni fa ha compiuto 23 anni, ma vuole essere Bradaric a fare un regalo ai tifosi.

«Dalla partita con la Lazio ho cominciato a far vedere come posso davvero esprimermi, ora voglio mantenere quei livelli. È stato un inizio difficile per me, mi sono infortunato appena arrivato ma sono cose che fanno parte del calcio. Ci è voluto un po' più di tempo per essere pronto, ora mi sento vicino al cento per cento e non vedo l'ora di cominciare la seconda parte di stagione. Siamo un gruppo affiatato con un allenatore top». Poi, l'elogio a Salerno: «Mi sento a casa, la mentalità della gente mi ricorda la mia Spalato. L'atmosfera dell'Arechi è straordinaria, i tifosi affettuosi e passionali. Qui posso crescere tanto».