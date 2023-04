La Salernitana ha preso la calcolatrice: deve chiudere il ciclo di ferro (Inter, Torino, Sassuolo, Napoli e Fiorentina) con 7-8 punti di vantaggio sul Verona. In alternativa, deve presentarsi al faccia a faccia con l'Empoli, il 7 maggio - data convenzionale, in attesa di conoscere il palinsesto televisivo che sarà noto venerdì -, potendo disporre di 34-35 punti in classifica. Nel primo caso, si ragionerebbe pure sulle disgrazie altrui: le frenate del Verona consentirebbero di mantenere immutato il distacco sulla zona retrocessione anche in caso di passi falsi dei granata. È meglio, però, macinare punti perché la quota salvezza potrebbe un pizzico alzarsi rispetto alle previsioni di Paulo Sousa. Il verbo che farà la differenza sarà camminare, anzi correre sulle proprie gambe.



E su quelle dei centrocampisti: contro il Sassuolo, in uno stadio che sarà popolato da tante famiglie grazie alla formula dei mini abbonamenti lanciata dal club granata, ritornerà la «diga» Lassana Coulibaly. Il giocatore maliano ha scontato il turno di squalifica e si ripresenterà tra i titolari della sfida agli emiliani. Chi gli farà posto? Nicolussi Caviglia ha garantito fisicità, dinamismo, ha sradicato il pallone al torinista Ricci nel primo tempo e ha fatto partire il break dal quale è nato il gol. Vilhena è in fiducia, ha segnato, si disimpegna bene da centrocampista centrale se ha un mediano al proprio fianco. La sostituzione (il giovane Hans è uscito e l'olandese Tonny no) potrebbe già dare un'indicazione e tracciare la strada verso la composizione del prossimo undici base.

Ci sarà anche un terzino in più nel motore: è Mazzocchi. Su Sambia, invece, pende un punto interrogativo. Senza molti giri di parole: Sousa osserva il modo intenso o meno intenso con il quale ci si allena in settimana e tira la riga con il sorriso. Sambia, in questo momento, è scivolato nelle retrovie per scelta tecnica. Copia e incolla delle valutazioni fatte dall'allenatore su Bonazzoli, che ha grandi capacità tecniche ma che deve metterci parole del tecnico lusitano qualcosa in più. Con un terzino e un mediano recuperati, la Salernitana potrebbe opporsi al Sassuolo, che gioca con tre riferimenti offensivi, schierando pure la difesa a quattro. Ed a proposito di difensori centrali, occhio a Gyomber: adesso è in diffida, come Vilhena, Bradaric e Piatek. «Daniliuc ha incontrato difficoltà contro Radonjic in quella posizione. Poi ho inserito Troost-Ekong e le difficoltà non sono scomparse», ha detto Sousa analizzando la prestazione del centrale di destra della propria difesa a tre elementi. Stavolta potrebbe pure cambiare assetto: uno tra Daniliuc e Troost Ekong vicino a Gyomber, un terzino in più (Mazzocchi) e un centrale in meno (Pirola), Bradaric arretrato. Se, invece, ci sarà ancora spazio per il terzetto difensivo, torneranno in ballo le posizioni di Kastanos e Piatek nel modulo 3-4-2-1. La clessidra del campionato impone una vittoria al più presto: serve per la serenità, per ritrovarsi nella stessa condizione del Monza dopo il blitz allo stadio Meazza contro l'Inter.



La lunga vigilia contro il Sassuolo (ieri mattina allenamento solo per gli infortunati, tra i quali c'è ancora Fazio; Crnigoj è ritornato a Salerno, ha fatto risonanza magnetica al Check Up e c'è ancora edema in aggiunta alla lesione che è quasi chiusa al soleo) è cominciata da parte dell'ambiente che gira intorno alla Salernitana, tifosi compresi, con un chiodo fisso: battere i neroverdi e ingaggiare una sfida nella sfida con il portiere Consigli, quest'ultimo protagonista di un infortunio in rinvio contro il Verona allo stadio Bentegodi. Rischia però di non essere l'approccio giusto, perché toglie energie ancor prima di giocare: la Salernitana deve battere il Sassuolo per conquistare tre punti e per ribaltare la manita subita all'andata. Vedere spauracchi e rivali tra i pali, stile Vicario-paratutto la scorsa stagione ad Empoli, non ha molto senso. La calcolatrice dice pure che il Sassuolo, comparando la classifica di fine andata con quella attuale, sia la terza squadra in graduatoria per rendimento: ha fatto il giro di boa con 17 punti e adesso ne ha totalizzati 40. Significa +23, alle spalle solo del Napoli che ha dominato il campionato e della Lazio rivelazione, rispettivamente +25 e +24. «Il Sassuolo senza Berardi è come il City senza Haaland». Lo aveva detto l'ad degli emiliani, Carnevali, annunciando «il problemino fisico» prima della Juventus. Resta al momento in dubbio per sabato.