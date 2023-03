«Resterò per sempre un tifoso appassionato. Vi auguro di piangere sempre di gioia per la vostra, anzi nostra Salernitana». Firma di Davide Nicola, ex allenatore granata, dopo l'esonero. Festeggerà 50 anni proprio il 5 marzo, giorno della partita contro la Sampdoria. Se questa nuova Salernitana vincerà di nuovo a Marassi, ci sarà un tifoso in più che gioirà in un giorno speciale. La squadra che da Paulo Sousa è stata definita resiliente, dopo il colpaccio contro il Monza, potrà prendere linfa e motivazioni da una partita leggendaria giocata l'anno scorso in casa Samp, scolpita nella roccia della «salvezza 7%». Era aprile, era quasi Pasqua, la Salernitana mise il turbo in 5', mandò in orbita Fazio - gol di testa - ed esibì uno scintillante Ederson.



Si sussurra che Fazio proprio a Genova possa respirare aria da trasferta, aria di squadra: ha camminato nella sabbia per due settimane, ha fatto riatletizzazione, ha curato la caviglia come un gingillo e può tornare disponibile. In gruppo. Poi il resto lo sceglierà Sousa in base ai nuovi equilibri: potrebbe mettersi in fila e aspettare non solo Fazio ma anche Bronn che rientra dalla squalifica (2 turni di stop invece a Sfait in Primavera). Oggi ci saranno aggiornamenti anche sulle condizioni di Troost-Ekong: è atteso al primo controllo dopo la frattura del piatto tibiale, insomma oggi saprà se può sperare di riaffacciarsi in campo dopo la sosta. Ma nel frattempo c'è Norbert Gyomber: lui undici mesi fa a Genova c'era, lui già ci credeva, come Mazzocchi e tanti altri. Con la Sampdoria, invece, giocava Tonino Candreva: mani suoi fianchi e fuori area, vedeva da avversario Fazio saltare, la Salernitana ricompattarsi, ripartire a razzo pronta all'impresa. Tra pochi giorni, ricordare dovrà essere l'assist per replicare.

Il 5 marzo è lo snodo della lotta salvezza: la Bersagliera gioca a Genova e lo Spezia riceve in casa il Verona. Fa bei sogni chi prende punti e resta in piedi. Ovviamente la Salernitana spera di afferrarne tre a Marassi e che lo Spezia e l'Hellas Verona dividano equamente posta in palio e sospiri. Tutto facile? Tutto fattibile? Macché, sarà battaglia calcistica. Tonino Candreva il capitano, che adesso è contento di trovarsi dalla parte giusta, ha speso poche parole nel mischione che Paulo Sousa ha voluto creare a metà campo, dopo la sfida al Monza. Cosa abbia detto l'allenatore portoghese non è noto. La Salernitana, invece, ha fatto ascoltare un pezzettino di discorso di Candreva, durante la pubblicazione del video sulle proprie pagine social. «Ora riposiamo e poi ripartiamo carichi per dare il cento per cento dalla prossima partita», ha detto ai compagni. Candreva ieri si è diviso tra famiglia e campo d'allenamento. Di mattina ha festeggiato il suo compleanno, 36 primavere. «Portami la crostata», ha scritto Bonazzoli che gli ha fatto gli auguri insieme a tanti compagni nuovi e vecchi, tra i quali Icardi, Ribéry, Zaccardo, Naingolann. Nello spogliatoio lo chiamano «Mast' Antò» ma è una specie di gag in salsa cilentana. C'entra uno dei magazzinieri, Gerardo Salvucci. Dopo Salernitana-Sampdoria 4-0, gara d'andata, Candreva uscì dal campo, bevve un sorso d'acqua e guardò la curva. Esclamò: «Spettacolare». Salvucci era nei paraggi e rincarò la dose «Ti piace, Mast' Antò?». Da allora, Candreva è «o' mast». Motivazioni forti ed elisir di giovinezza li ha ritrovati con Sousa. Dicono che corra di più. Forse corre meglio, forse si concentra su zone di campo, mansioni, spazi che diventano corridoi.



A Genova non ritroverà Gabbiadini, squalificato. Conosce, però, molti ex compagni, sa come attaccare. Ma non sarà semplice, i blucerchiati schiumano rabbia dopo essersi arresi alla prodezza del laziale Luis Alberto solo a 15' dal termine. Rincon: «Lotteremo finché la matematica non ci condannerà». Audero: «A testa alta fino alla fine». L'allenatore Stankovic: «Ci vuole molto di più per schiacciarci. Servirebbe una striscia positiva. Se bissassi l'impresa fatta da Nicola l'anno scorso, il pegno lo sceglierebbero i ragazzi». La Samp non ha mai vinto in casa: nel suo strano calendario, ha esordito con prima e seconda giornata a Marassi, ha afferrato 2 punti nelle prime 3 gare interne (Juventus, Lazio), poi un vuoto di 8 ko su 9 incontri in casa (un pari con l'Inter). Dopo la vittoria della Cremonese sulla Roma (2-1), la squadra blucerchiata è finita sul fondo della classifica, ultima con 11 punti. Sarà una partita complicata, durissima, di lotta. Però l'ambiente granata è carico, in campo e fuori. Ieri si è svolto il Gos a Genova: già esaurito da tempo il settore ospiti, sono stati acquistati dai tifosi del cavalluccio marino anche 400 tagliandi in Gradinata nord e 200 nei Distinti. Potrebbero essercene oltre tremila sugli spalti.