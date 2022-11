Candreva, nuova vita alla Salernitana: « Sta dimostrando tutto il suo valore»

Prima alla Juve da opportunista e poi di classe alla Lazio, quel tocco così dolce che anche la Lega Serie A ha celebrato su Instagram. In granata Antonio Candreva sforna solo gol dell'ex, tutti a domicilio e per punti pesantissimi. A febbraio compirà 36 anni, ma il centrocampista della Salernitana trascina e corre fino al 90’. Il Cavalluccio è decimo, se non altro sogna un campionato senza patemi e di metterci quel magari, chissà che ci sta sempre bene se a marzo sei sempre lì, a ridosso delle grandi. «Siamo passati ad uno step successivo di consapevolezza dei nostri mezzi, con umiltà. Abbiamo vinto soffrendo tutti insieme e facendo una grande prova contro una grande squadra», ha detto il centrocampista dopo l'1-3 dell'Olimpico. Pallonetto delizioso, non ha esultato («Ho gioito dentro»), ma i dettagli delle telecamere hanno carpito un sorriso e lo sguardo di chi ha fatto la marachella.

Candreva è certezza, duttilità ed esperienza al servizio di Davide Nicola, che ha riabbracciato dopo diciott'anni: era uno sbarbatello quando faceva capolino per le prime volte agli allenamenti con i grandi nella Ternana in cui l'attuale tecnico dei granata faceva il terzino. Correva l'anno 2003-2004, Serie B. «Antonio ha dimostrato di poter essere utile anche in un'altra posizione. Il gol? È un movimento che ha nelle corde naturalmente, cerchiamo di sfruttarlo», confessa il tecnico. Da mezzala l'ex doriano si è disimpegnato anche meglio che da quinto nel 3-5-2, ruolo in cui è stato impiegato nella quasi totalità dei dodici gettoni, di cui undici da titolare, fin qui collezionati. «E non è detto che lì corra meno che sulla fascia, perché lì bisogna fare box to box coprendo e soprattutto attaccando gli spazi in fase offensiva», ancora il tecnico. Proprio come Tonino ha fatto domenica, sfruttando l'uscita fuori tempo di Provedel e interrompendone la striscia di imbattibilità di 620 minuti (terza nella storia laziale). In tribuna ad esultare c'erano la moglie Allegra Luna ed i figlioletti Raul e Romeo, che l'avevano accompagnato sul prato all'ingresso in campo. Sullo smartphone, invece, si è beccato i complimenti social dell'ex romanista Nainggolan e lo sfottò del compagno di squadra, Sepe: «Tutto bene, a parte il capello». La scelta di vita sta pagando, in un calcio che è di provincia solo per gli scarsi trascorsi in A. «Non avevamo dubbi sulla sua capacità di calarsi perfettamente nella realtà di Salerno. Sta dimostrando tutto il suo valore e la capacità di poter fare ancora la differenza ad alti livelli», il telegramma sul momento del calciatore da parte di Federico Pastorello, suo storico agente. Candreva non ha rinunciato all'87 sulla schiena il suo anno di nascita, per il decimo torneo di fila e ha fatto come Ribery nel 2021: è passato dall'apparente ovatta dei big al disincantato entusiasmo di una piazza che ha accolto la squadra a notte inoltrata davanti al centro sportivo, al rientro dopo il successo di Roma, festeggiando con cori, fumogeni, striscioni, bandiere come fosse un campionato vinto. Il pullman ha impiegato mezzora per percorrere cinquanta metri tra la folla, Candreva anche meno in estate per dire sì alla Salernitana e a Iervolino, che gli ha prospettato un ruolo di primo piano. Si può essere capitani anche senza indossare la fascia. E dire che fu uno dei motivi che lo aveva portato a rompere con la Lazio nel 2016, per andare all'Inter. Ma lì il discorso era diverso, veniva da 192 partite e 45 gol in biancoceleste ed era pilastro anche in Nazionale. Adesso la nuova vita granata, una seconda giovinezza per arrivare a quel magari, chissà.