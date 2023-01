Maglia numero 23, quella della Polonia perché la granata con lo stesso numero è di Gyomber che ritornerà titolare: «Piatek, me la firmi? È per la mia fidanzata, tua connazionale». Il pistolero risponde con il sorriso al tifoso e scrive la dedica mentre lascia il centro sportivo e si infila in sala pranzo. Davide Nicola, mister esonerato e riportato in servizio in 48 ore, ha ritrovato l'attaccante in rifinitura. E' in tempo utile per battere l'influenza e magari anche la concorrenza di Kim e Rrahmani, i difensori del Napoli che oggi lo prenderanno in consegna.



Piatek avrà alle sue spalle Dia e Vilhena sottopunte. Quest'ultimo dovrà tenere impegnato Lobotka; Nicolussi Caviglia e Coulibaly se la vedranno con Anguissa e Zielinski. Arduo mix di corsa e saggezza, idee ed equilibrio tattico il compito di Bradaric e di Candreva: Nicola potrebbe chiedere di passare rapidamente alla difesa a quattro facendo fare il terzino al croato e decentrando Daniliuc. In questo caso, Candreva diventa mezzala e deve acchiappare un po' Elmas e un po' dare manforte a Nicolussi. Il Napoli è forte, fortissimo: se non c'è Kvaratskhelia, ecco Elmas; se non ci dovesse essere Politano, ecco Lozano. La capolista sa, però, che questa partita oltre ad avere lo status del derby è nata pure nella tempesta, in tutti i sensi.



La Salernitana giocherà sull'impeto e sui nervi: è scossa, ha attaccato con lo scotch il proprio allenatore alla panchina e gli ha dato un bonus di due partite per svoltare, al netto delle imbarcate che farebbero aprire la botola già stasera, ma anche al netto del risultato da urlo che lo rimetterebbe saldamente in sella, contro il pronostico della partita, l'aritmetica e la statistica che dice 2 punti nelle ultime sei gare (1 nelle ultime 5). Ci vorrebbe il grande Pino Daniele per spiegare i giorni serrati e affilati che ha vissuto la società granata: si è fatto avanti il cuore e ha detto «a me, a me, ci voglio provare». Per evitare che il cuore del presidente, toccato dalle parole di Nicola, a fine gara stasera dica «ho sbagliato», occorrono anche lucidità e tecnica. Parafrasando il patron Iervolino, occorrono idee, velocità, nerbo, gioco, senso del pericolo. La proprietà vuole innanzitutto vedere questo, ancor prima del risultato, perché tutti sanno che il risultato diventa influente per gli equilibri interni dell'ippocampo solo se diventa mortificante, imbarazzante. L'uomo Nicola aveva già detto tutto con la lettera di reset e ripartenza, il cui esordio è stato «Vi racconto la verità». Nel dettato al sito ufficiale non c'è stata la conferenza stampa della vigilia è emerso invece Nicola allenatore. Se le sue parole fossero riassumibili in un coro della curva Sud Siberiano (in fermento, gli ultras hanno scritto parole da aut aut sugli striscioni) sarebbe questo: «Lotta, lotta e non mollare mai».

APPROFONDIMENTI Salernitana-Napoli, Spalletti lancia Elmas: «Daremo al 100% per i nostri tifosi» Salernitana-Napoli, il ritorno di Nicola: «Ora dobbiamo rialzare la testa» Juventus penalizzata di 15 punti, ecco perché è un bel segnale per il calcio italiano



L'allenatore ha caricato i suoi, li ha preparati ad una partita aggressiva, insomma con gli attributi. «Nella vita si cresce con le batoste l'esordio del mister sul sito ora ripartiamo e alziamo la testa. Lottiamo su ogni pallone fino all'ultima goccia di sudore. Zero chiacchiere: voglio agonismo e responsabilità. Ci serve il tono agonistico elevato e anche la personalità per gestire situazioni legate alla loro qualità». Ieri al Mary Rosy c'era un tifoso speciale, specialista dei derby. Chi è? «Sono Minala al 96'», ha risposto il calciatore africano, ex granata, autore di uno storico gol in rimonta per il 2-3 finale contro l'Avellino in Irpinia. Ci sarà anche lui in tribuna. Sui tifosi, ecco Nicola: «Le motivazioni che ci danno sono sempre molto elevate, ora sta a noi dimostrare loro che abbiamo sangue dentro e voglia di giocarci questa partita. Non vediamo l'ora di poterli rappresentare, lottando dal primo all'ultimo minuto e sputando sangue. In certi momenti si vede la personalità di un giocatore, di una squadra, di un intero staff e queste sono le partite che devono creare i presupposti per migliorare velocemente. Spalletti è un allenatore che apprezzo moltissimo, non ne ho mai fatto mistero. Dovremo pensare a noi stessi, alla determinazione da mettere in campo, alla voglia di correre per il compagno e di dimostrare di essere squadra».



La Salernitana ha bisogno di rinforzi: pronto lo scambio Salva Ferrer-Botheim con lo Spezia, prestito oneroso con il Verona per ottenere Henry (c'è pure l'Empoli), alternativa Onuachu del Genk, ma occorre prestito con obbligo e la strada si fa in salita. Piace Bove per il centrocampo, manca all'appello il difensore centrale. Proposto Duda del Colonia.