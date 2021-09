Lista consegnata con 2 caselle vuote la Salernitana può ancora fare 2 ingaggi

Alla mezzanotte di ieri è scaduto il termine per la presentazione della lista definitiva dei club di Serie A. La Salernitana ha inoltrato il suo elenco con 19 over e 8 under. I giovani nati dal 1999 in poi sono illimitati, mentre per i più grandi il limite dei granata è 21: ciò vuol dire che l'ippocampo può ancora ingaggiare due svincolati over, senza limiti invece per gli under.



Il ds Fabiani ci sta lavorando alacremente. Fino a ieri si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati