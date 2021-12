Salernitana in vendita, scaduti termini: ancora nessuna domanda presentata

Il momento della verità è arrivato, ma la verità ancora non sembra essere stata detta. Nelle ultimissime ore anche l'Ansa, attraverso una nota stampa, ha confermato che allo stato attuale non è stata presentata nessuna domanda ufficiale per l'acquisto della Salernitana. I due Trustee, Bertoli e Isgrò, non avrebbero infatti definitivo nessun passaggio di quote tra la vecchia proprietà e la nuova, tutto questo complice il mancato versamento della caparra che sarebbe stata dovuta versare nella giornata di oggi da una delle tre potenziali cordate interessate all'acquisizione del club granata.

Perché quella di oggi, stando al comunicato dello scorso 7 dicembre emesso dai Trustee, è considerata proprio come l'ultima giornata utile. Intanto le ore passano e la preoccupazione in città non fa altro che aumentare.