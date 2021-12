Cessione Salernitana, i Trustee: «Valutazione delle offerte ricevute»

Qualcosa, forse, sembra muoversi. A distanza di quattro giorni dall'ultima deadline stabilita nelle settimane scorse per la presentazione delle offerte per l'acquisto della Salernitana e a due dall'incontro tenutosi in Figc tra i legali della Federazione Italiana ed i due Trustee che cureano la cessione del club granata ecco finalmente la nota a firma proprio del duo Melior Trust-Widar Trust.

In un brevissimo comunicato apparso sul sito ufficiale della Salernitana, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli hanno spiegato che: «Sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni». Un nuovo capitolo di una storia infinita è stato scritto, ora non resta che attendere quello conclusivo.