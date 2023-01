Chiamatela Dea e basta: la Salernitana non si illuda di trovarla bendata, magari convalescente. L'Atalanta, terza avversaria di un avvio 2023 di fuoco, sta ritrovando la propria zona di comfort in classifica non è molto distante dall'Europa che conta e soprattutto ha ripreso fiducia dopo la vittoria in ribaltamento a Bologna. L'aggettivo bendata, invece, si addice alla Salernitana: ha perso Bronn di venerdì e dopo la rifinitura alla quale il difensore non ha partecipato è stato anche deciso di non farlo partire.



Si allunga la lista degli indisponibili: c'erano già Daniliuc, Maggiore, Mazzocchi, Sepe. Poi i sospiri: Gyomber ha fatto le foto con la maglia 2025, la nuova scadenza del contratto, e ha incassato i complimenti dell'allenatore Nicola («sono contento per lui e lui deve essere contento per la fiducia accordatagli dalla società»), ma è reduce da un lungo infortunio muscolare e non ha ancora il minutaggio del titolare. Inoltre Bohinen, comunque scivolato in seconda linea nelle gerarchie dopo l'impatto ottimo di Nicolussi Caviglia all'esordio, è un po' fiaccato da un virus gastrointestinale che al momento è riuscito a contenere, tant'è che è regolarmente partito con i compagni.



A Bergamo, scortata da oltre mille tifosi, la Salernitana cerca l'impresa, vuole doppiare la partita e la prestazione scintillanti sfoderate contro l'Atalanta la scorsa stagione. Nicola le ha raccomandato «attenzione, continuità, l'accettazione dei duelli e della fisicità dell'Atalanta, ma anche occhi spalancati sulle seconde palle e il gusto di andare a catturare il pallone per ripartire». In fondo la Dea qualche difettuccio l'ha mostrato al Gewiss Stadium: ultimo hurrà contro il Sassuolo, perde da tre gare ma è pur vero che ha incontrato Lazio, Napoli e Inter in sequenza tra le mura amiche. Rosicchiare punti e continuare a costruire il proprio castello salvezza. È questo l'obiettivo del cavalluccio marino, che si è ricompattato intorno ad un progetto tattico praticabile dal secondo tempo della sfida al Torino.



Sarà riproposto, stavolta dal 1'. Nicola è risoluto e introduce così il cambiamento: «L'idea è di variare anche per accendere un po' il neurone. Giusto trovare qualche risorsa in più e un'occupazione degli spazi diversa, in aggiunta alla tattica del principio: 3-4-2-1 o 3-4-1-2 cambia poco. Dia è un giocatore che sa fare diverse cose, sa legare il gioco, sa andare in profondità però non può farlo per tutta la partita, altrimenti dovremmo strizzarlo e metterlo da parte. Nei suoi trascorsi, ha fatto anche l'attaccante esterno. Sta bene come Bonazzoli, però dobbiamo tener conto che è reduce da un Mondiale giocato anche con buona intensità e quindi dovremo gestire». Dunque il giocatore senegalese non partirà dal 1' ma è pronto a subentrare e ad incidere: l'effetto Boulaye fu devastante nello stadio di un'altra big, all'Olimpico contro la Lazio.

La sottopunta sarà Bonazzoli e con lui giocherà Vilhena. Poi Piatek sarà la punta vertice. In attesa di novità, in attesa di mercato. «Con il diesse De Sanctis parlo sempre e sa che ci occorrono caratteristiche di fisicità, personalità anche teatranti in campo ha commentato l'allenatore - Se serve qualcosa, bisogna trovarlo nei modi e nei tempi. Per indole, ho sempre grandissima fiducia». Candreva a destra, Bradaric a sinistra, Nicolussi Caviglia e Lassana Coulibaly in mediana: la Salernitana se la gioca con le sue certezze. «Tutti possono migliorare, ma i giocatori sono fatti di carne ed ossa come noi, sono come i nostri figli: non basta dire una cosa una volta, affinché la mettano in pratica ancora Nicola - Abbiamo sofferto parecchio su palla inattiva con il Torino e dovremo ovviare a questa difficoltà. Fazio può giocare in tutte le posizioni, anche da difensore centrale». Il capitano sarà il più centrale dei centrali. Sul fianco sinistro giocherà Pirola, a destra Lovato (un ex come Ederson, Ruggeri e Zortea su sponda orobica). Nicola preferirà Lovato a Gyomber e lo ha motivato: «Gyomber è stato recuperato, ma non ha un minutaggio altissimo. Nello sforzo della partita, bisogna prevedere una gestione attenta. Lo step successivo sarà accordargli più minuti. Vediamo come e quando, perché con lo staff medico si valuta pure che sia un rischio». Frenata per il francese Hadjam: intromissioni di altri club. La Salernitana potrebbe sterzare mettendo sotto contratto Oleg Reabciuk, moldavo dell'Olympiacos, terzino sinistro. Domani compirà 25 anni.