Cremonese-Salernitana 2-0: secondo ko dell'era Sousa

Una Salernitana nella sua versione standard (Botheim, Candreva e Piatek in attacco) crolla a Cremona (2-0) chiudendo quindi con una sconfitta la sua seconda stagione consecutiva in Serie A. Una sconfitta che è frutto principalmente dalla voglia dei grigiorossi di non voler regalare l'ennesima delusione ai propri tifosi, e così giusto il tempo di trovare il modo di chiudere gli spazi offensivi ai granata che, dal 15' in poi, la Cremonese inizia a dare il suo ritmo alla gara.

E non solo. Al 26', infatti, con il rigore di Buonaiuto (decisivo l'intervento del VAR) cambia anche il risultato. Che rimarrà bloccato fino all’88’ quando Tsadjout con un bel tiro a giro fa scorrere ufficialmente i titoli di coda su gara e campionato.

Troppo spenta la Salernitana per immaginare uno scenario diverso, non basta lo svantaggio e neppure i cambi di Sousa per provare a ravvivare i granata che nel primo tempo si accontentano delle conclusioni dalla distanza di Candreva (29’) e Coulibaly (32’) e nella ripresa di un tentativo di Piatek (67’) che però è poco lesto ad approfittare di un rimpallo con Sarr (nel recupero prima il VAR toglie un rigore alla Salernitana e poi viene annullato un gol per fuorigioco a Candreva).

Impossibile, quindi, evitare la seconda sconfitta dell’era Paulo Sousa.