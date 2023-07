Salernitana, Candreva: «Ripartiamo dalla salvezza ma con un pizzico di ambizione»

Sul calendario del ritiro in Abruzzo la Salernitana ha segnato il giorno numero 3. Ai microfoni della sala stampa dello stadio comunale di Rivisondoli c’è Antonio Candreva che indosserà anche quest’anno la maglia granata. Mattinata di allenamenti per gli uomini di Paulo Sousa e pomeriggio di riposo.

“Stiamo lavorando su ciò che abbiamo già cominciato l’anno scorso. Mancano ancora dei compagni e qualcuno si è aggregato da poco”. Candreva è tra i “veterani”: “Le motivazioni le trovo nel migliorarmi giorno per giorno – ha dichiarato il giocatore – e ogni ritiro lo affronto sempre come se fosse il primo.

Aiuto i compagni e me stesso con l’entusiasmo che ho sempre avuto. Non ho un obiettivo personale quest’anno ma quello da raggiungere con la squadra. La serie A è un campionato difficile e dobbiamo prepararci al meglio, ci sono squadre alla nostra portata difficili da affrontare. Con umiltà ed entusiasmo, la strada intrapresa è quella giusta”.

Parole di elogio per il tecnico portoghese: “Ha sempre lavorato dal primo giorno con noi con voglia ed entusiasmo, lui è importante per noi. Nella seconda parte di campionato ci siamo tolti grandi soddisfazioni grazie al mister sia come squadra che come tifo. Siamo andati a giocare tutte le partite proponendo il nostro gioco. Siamo contenti di averlo ma non c’è stato mai nessun dubbio su questo”.

Candreva ha indossato anche la fascia da capitano: “L’importante non è avere la fascia al braccio ma lo spirito giusto per fare bene. Noi siamo un blocco unico e il bene della Salernitana viene prima di tutto. E’ importante tenere l’ossatura della precedente stagione per mantenere le fondamenta ma chi arriverà sarà messo nelle condizioni di poter dimostrare il suo lavoro”. Uno sguardo al futuro e al calendario: “Non guardiamo tanto al calendario, in serie A non ci sono partite facili e dobbiamo affrontarle tutte con umiltà e determinazione. Puoi vincere e perdere con tutti, l’importante è essere sul pezzo. Come è importante nostro rapporto con i tifosi, durante la stagione ci saranno difficoltà e lì dovremmo essere forti insieme per lavorare in serenità. Salvarsi a quattro partite dalla fine è stato un traguardo ma anche un punto di partenza per quest’anno. Dobbiamo essere – però – anche ambiziosi”.