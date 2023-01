«Prendiamo un quinto che possa giocare a destra e a sinistra, poi un centrocampista da box to box». De Sanctis, direttore sportivo granata, lo pronuncia in inglese e forse è un lapsus: la Salernitana aspetta notizie dalla Premier League, è pronta ad accogliere il giocatore senegalese Pape Matar Sarr, 20 anni. Il Tottenham lo farà giocare oggi da titolare in Fa Cup. Poi ci sarà il congedo, entro domenica. Da «quinto», invece, ecco l'identikit, che porta al modenese Azzi: «Non conosco mancini che sappiano giocare anche a destra. Al contrario, un destro può giocare a sinistra». Il Palermo era quasi ai titoli di coda per Azzi, ma la Salernitana si è inserita e spera di fare la voce grossa con il blitz decisivo. Se non sarà possibile, è pronto Birindelli del Monza.



De Sanctis accenna agli obiettivi mentre al suo fianco è in ascolto il centrocampista pronto uso. Hans Nicolussi Caviglia, scuola Juventus, 22 anni, ultima esperienza al Sudtirol, è giunto in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Se gioca come parla e come pensa, i tifosi della Salernitana vedranno all'opera un calciatore svelto, lucido, di personalità.

De Sanctis lo presenta così: «È un giocatore duttile, che può giocare da 6 e da 8, cioè davanti alla difesa e mezzala. La sua carriera ha subito un'interruzione anni fa per un brutto infortunio. Sono convinto che lui possa subito dare un contributo importante al gruppo e al mister. Senza quelle vicissitudini, sarebbe già proiettato verso alti livelli della Serie A. Siamo convinti di portarcelo noi della Salernitana». Nicolussi allo specchio, ecco la propria presentazione: «Mi accompagnano qui emozioni forti dice sto bene a livello atletico, ho giocato quasi sempre a due, a tre ho fatto la mezzala. Assaporo tutto, perché mi sto gustando tutto. La Serie A è una categoria diversa rispetto alla B: differenza di velocità, il pallone si muove svelto, ma poi se un giocatore è bravo riesce ad integrarsi e inserirsi comunque. Il mio riferimento è stato sempre Cruijff perché aveva pensieri rivoluzionari. I miei riferimenti moderni sono De Bruyne e de Jong. Ho già vinto all'Arechi: l'ho fatto da avversario con il Perugia. Adesso voglio farlo con la Salernitana».



Poi «assapora» anche riflessioni di calciomercato. Comincia De Sanctis: «Gli infortuni ci hanno costretto ad integrare più ruoli e lo abbiamo fatto con un budget extra. In questo mercato siamo orientati ai prestiti. Si può anche comprare un giocatore ma deve essere dentro il progetto: giovane, bravo e che non costi troppo. Abbiamo un posto over libero lasciato da Ribéry, uno slot vuoto per extracomunitario. Poi ci sono le uscite. Kristoffersen, Sy, Orlando e Capezzi sono fuori dal progetto. Siamo a -8 dalla terzultima e 3 punti dalla decima. Possiamo rinforzare ma senza intossicare le finanze del club». L'attaccante? «Bonazzoli non è sul mercato. Ricevo sempre telefonate per conoscere la disponibilità nostra. L'unica offerta seria è stata quella della Cremonese ma è stata respinta al mittente, perché Bonazzoli è assolutamente dentro il progetto e l'anno scorso è stato tra i primi tre protagonisti della salvezza. Non si può mettere sul mercato un giocatore dopo sei mesi e soprattutto dopo lo sforzo che è stato fatto in estate. Non c'è la logica del dobbiamo vendere e monetizzare, ma la logica di fare punti. La prossima partita è fondamentale per tutti noi e per la classifica. Dopo la Lazio, non abbiamo fatto belle partite e ci era successo anche contro la Juventus. Gyomber? Il rinnovo del contratto esula dal progetto tecnico. Non andrà via. Si può essere anche giocatore della Salernitana con il contratto fino al 30 giugno. Sono certo della sua professionalità. Non c'è fretta neppure per il riscatto di Dia. Lo faremo a giugno, quando sarà più chiara la volontà delle parti. Isco ci è stato proposto da più soggetti. A questa proposta non ha mai fatto seguito un fatto concreto. Il mio presidente è il primo che parla di un calcio fatto di sogni, però ci facciamo male. Il giorno in cui arriva uno alla Ribéry, come Ochoa e come Isco, deve essere un giorno sorprendente: non se ne parla e poi succede».

C'è spazio anche per alcune considerazioni di mercato, mittente l'avvocato Fimmanò. De Sanctis non dribbla. Risponde così: «L'avvocato non riveste un incarico ufficiale, ma è una persona molto vicina al presidente, che segue il calcio, che parla di calcio, che vuole bene alla Salernitana. È una persona che vale, che rispetto, con la quale parlo, che ascolto. Nelle riunioni e nelle decisioni vi assicuro che lui non interviene mai, non partecipa, non si è mai permesso, sempre nel rispetto dei ruoli».