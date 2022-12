Demme, la Salernitana insiste: a pranzo con il Napoli

La Salernitana non molla Diego Demme, centrocampista del Napoli che potrebbe andar via a gennaio visto il poco spazio trovato fin qui con Luciano Spalletti. I granata sono arrivati in Turchia, a poca distanza dal ritiro azzurro del Regnum Carya, proprio per questo Antalya potrebbe essere la sede più adatta per discutere del centrocampista tedesco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, De Sanctis e Giuntoli ci proveranno a parlare del futuro di Demme in queste ultime ore degli azzurri in Turchia, ma a complicare le cose sono le voglie del Napoli e le cifre dell'affare: non è così certo che gli azzurri lascino andare via Demme a metà stagione, così come non sarebbe facile per la Salernitana arrivare a lui - percepisce circa 3 milioni annui - anche in prestito.