Demme, Nicola spera: «È un ottimo calciatore»

Non si fermano le voci di mercato per Diego Demme, centrocampista del Napoli che è seguito con molto interesse della Salernitana per la seconda parte di stagione. Un interesse confermato anche da Davide Nicola, allenatore dei granata: «Demme è sicuramente un ottimo calciatore. Non so se farà al caso della Salernitana, questo bisognerà chiederlo al nostro direttore» ha spiegato «Non è un mistero che sicuramente faremo qualcosa a centrocampo. Vedremo cosa potremo fare» .

Il club di Iervolino vuole essere però protagonista anche sul mercato dopo l'arrivo ormai prossimo di Ochoa. «Noi abbiamo Bohinen, vogliamo valorizzarlo, quindi vedremo se c’è la possibilità di continuare a lavorare su altri giovani o se ci sarà l’opportunità di fare valutazioni diverse. Il mercato è talmente lungo e finisce talmente tardi che questa cosa mi disturba già da adesso, vedremo» ha detto Nicola a Sky Sport.