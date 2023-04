Mattinata Champions, colazione di lavoro: ieri il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, era a Napoli. Ha preso il caffè in compagnia di Paolo Maldini e di Ricky Massara, dirigenti del Milan. I protagonisti, di prassi, faranno confluire la chiacchierata nella cornice di una veloce visita di cortesia. In realtà la Salernitana ha un paio di pepite d'oro che il Diavolo potrebbe aggiungere alla propria collana, nelle prossime trattative di calciomercato. Il giocatore con maggiori corteggiatori è Boulaye Dia: piace in Premier League, piace in Italia. Pure il Sassuolo, prossima rivale dei granata in campionato, si era fatto avanti.

APPROFONDIMENTI Calcolatrice Salernitana: 4 punti prima di Empoli Torino-Salernitana 1-1, contenti a metà: «Salvezza vicina, ma dobbiamo fare di più» Torino-Salernitana 1-1, buon pari per Sousa e settimo risultato utile consecutivo

Il Milan è in questa cerchia di «fan» dell'attaccante africano, fin qui autore di dieci gol con la maglia del cavalluccio marino, al suo primo anno in A. Non solo gol: intrigano anche cross, dinamismo, tenacia, resilienza. Pasquale Mazzocchi è un altro pezzo pregiato ed osservato speciale del mercato della Salernitana. Che non svende, non deprezza, piuttosto ascolta e dà una valutazione ai calciatori che le dovranno garantire attivo di mercato. De Sanctis vuole ricavare da queste due piste di mercato non solo soldi ma pure contropartite tecniche, insieme alla liquidità.

Un'idea, un sussurro: Yacine Adli - classe 2000, talento del calcio, studioso di violino e pianoforte, ispirato da Zidane e Pernambucano che sono i suoi modelli calcistici - non ha convinto in rossonero, non sfonda. All'orizzonte c'è la cessione. Pioli ha già dimostrato di non puntare su di lui: il punto di non ritorno è stato il mancato ingresso in campo del francese di origini algerine a Bologna, nonostante la scelta di presentarsi in campo con dieci undicesimi diversi in formazione base. Sousa, però, non cancella Yacine Adli dalla propria agenda. Lo ha pure allenato in passato. È accaduto quando guidava il Bordeaux: in Ligue1 Adli stava sbocciando e veniva impiegato da centrocampista centrale, mezzala offensiva e trequartista. In attesa della salvezza e in attesa di discutere di futuro con Sousa, la Salernitana è pronta a lavorare su un canovaccio tattico che, per caratteristiche dei propri difensori centrali e di alcuni elementi offensivi, non dovrebbe discostarsi dal modulo 3-4-2-1.



C'è un problema strutturale al quale la società sa già di dover porre rimedio: l'assenza di ali. Sousa è abituato a lavorare facendo ruotare il proprio gioco intorno a due boe: la circolazione di palla, il centravanti che giochi «in cima». Insomma un attaccante con le caratteristiche, ad esempio, dell'atalantino Zapata. A De Sanctis piace molto anche Lucca, oggi all'Ajax in prestito dal Pisa. Diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Di recente, però, Lucca ha detto: «Il mio futuro non è in Italia». Al momento c'è Piatek. Difficilmente l'allenatore si priva del «pistolero» polacco: non ha avuto l'istinto del killer in occasione del tiro di Candreva che ha incocciato il palo alla sinistra di Milinkovic-Savic, ma è stato lucido in occasione del gol del vantaggio della Salernitana a Torino, ha trattenuto il pallone come un centravanti deve fare e ha servito un assist al bacio per l'inserimento di Vilhena.



Tonny segna e non uscirà dalle rotazioni del centrocampo anti-Sassuolo. Rientra Coulibaly e dovrebbe fargli posto Nicolussi Caviglia. Bradaric stazionerà largo a sinistra - da terzino o da quarto di centrocampo, in base al modulo -, scalpita Mazzocchi. Se Kastanos si accentrasse per giocare sottopunta con Candreva, uno tra Piatek e Dia partirebbe dalla panchina. Servono anche i gol di Dia: più ne segna e più aumenta il suo valore. La Salernitana ha fatto due calcoli e ha capito che se riscatterà Boulaye, dovrà poi rivenderlo ad una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Non ne ricaverebbe, infatti, solo profitto, perché ballano anche percentuali di procura e di intermediazione e soprattutto percentuali di rivendita che assottiglierebbero l'incasso vero e proprio. Deciderà Iervolino. Il bivio è questo: «un altro Dia» da acquistare o riscattare e trattenere Boulaye spendendo «solo» 12 milioni? Un altro calciatore con le caratteristiche di Dia, dunque di peso e livello internazionale, costerebbe 20-25 milioni di euro, se fosse necessario prelevarlo subito a titolo definitivo. Il fascino del Milan e il fascino dell'Europa potrebbero fare la differenza. Non è solo un discorso di soldi, ma anche di legittime ambizioni del giocatore. Dia a Salerno, infatti, guadagna 2,1 milioni netti tra ingaggio e bonus e con il Villarreal (che comunque non lo vuole trattenere) guadagna 1,3 milioni. In attesa di farsi dondolare dalla musichetta Champions, Boulaye vuole riascoltare «This girl». È la colonna sonora dei suoi gol all'Arechi: la Salernitana, pure contro il Sassuolo, sarà ai piedi del suo Re Mida. Salernitana-Sassuolo sarà la partita delle famiglie. Dopo la vendita dei mini abbonamenti, il club granata ha chiamato a raccolta anche le scuole calcio. Ne ha invitate 9, ci saranno 800 baby tesserati nel settore Distinti.