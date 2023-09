Dia si allena con il Senegal: sospiro di sollievo per la Salernitana

Boulaye Dia si allena in Africa e la Salernitana ritrova il sorriso. Attraverso alcuni video pubblicati sul proprio profilo Instagram, il ct del Senegal, Aliou Cissé, ha documentato i progressi del calciatore e fugato i dubbi: il lieve risentimento muscolare al quadricipite della coscia destra è già scomparso, Dia ha ripreso la preparazione e il 12 settembre dovrebbe scendere regolarmente in campo per affrontare l'Algeria in amichevole.

Il via libera concesso al centravanti dallo staff sanitario del Senegal è un'ottima notizia per la Salernitana. Il club granata, poche ore fa, aveva contattato i medici dei leoni d'Africa per fare chiarezza su un video - subito diventato virale - nel quale Dia appariva dolorante alla coscia, costretto a lasciare anzitempo l'allenamento. Poi il calciatore aveva contattato a propria volta la Salernitana per minimizzare. «Ci ha inviato un messaggio vocale e ci ha rasserenato», aveva spiegato l'amministratore delegato dei granata, Maurizio Milan.

Dia è atteso a Salerno il 14 settembre, a pochi giorni dalla partita Salernitana-Torino, in programma allo stadio Arechi il 18 settembre.

Il presidente Iervolino ha programmato un incontro chiarificatore con il bomber, alla presenza del direttore sportivo Morgan De Sanctis.