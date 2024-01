Un tentativo last minute per un posto in panchina e un "chissà". Pippo Inzaghi è obbligato a cercare il tutto per tutto per la prima di diciassette finali: nell'allenamento odierno proverà con lo staff sanitario a reintegrare in gruppo Dia per verificare le condizioni per un'eventuale convocazione per la Roma.

Un vero e proprio provino. Percentuali basse. In origine la data cerchiata in rosso per rivederlo in campo era il 4 febbraio, trasferta a Torino. La salvezza resta a 6 punti: il Cagliari ha perso 2-1 in casa col Torino (ammonito Buongiorno, che salterà il lunch match con la Salernitana del 4 febbraio), oggi trasferte difficili per Udinese (Atalanta) ed Empoli (Juventus). Al cavalluccio servono i gol quanto prima. Superpippo vuol giocarsi la stessa carta calata con Kastanos prima di Salernitana-Genoa: in quel caso portò il cipriota in panca sottolineandone «la grande disponibilità. Qualsiasi altro giocatore non avrebbe dato l'assenso ad accelerare i tempi ma lui è un grande uomo, prima che un giocatore forte. Ama la Salernitana. Il dottore mi ha detto di inserirlo solo se strettamente necessario». Minuti giocati dall'ex juventino contro i liguri: 22, con tanto di ginocchio fasciato.

Potrà il mister dire le stesse cose sul senegalese oggi (17.30) in conferenza pre-gara? Situazioni differenti, soprattutto per via del mercato aperto che vede tuttora Boulaye nel limbo. Si vedrà. Fino a ieri l'attaccante si è allenato a parte. È fuori dal 22 dicembre, quando abbandonò la contesa col Milan ad inizio ripresa a causa di una «lesione di media entità al bicipite femorale sinistro». La Salernitana prescrisse «quattro-cinque settimane di stop» per il numero 10, che ha dovuto rinunciare (non senza fare tentativi, aggregandosi inizialmente al ritiro del Senegal) alla Coppa d'Africa. La quinta settimana è scaduta ieri. Superpippo prova a spingere in campo colui che «se non fa 15 gol, faremo fatica a portare a casa le penne». Parole del giorno del suo insediamento al posto di Sousa. Niente Coverciano dopodomani per il tecnico. È prevista la cerimonia della Panchina d'Oro ma lui pensa a quella dell'Arechi, che ritroverà dopo il turno di squalifica.

Contro la Roma potrebbe nuovamente cambiare modulo. In settimana ha provato un po' tutto ma potrebbe rimettere nel cassetto la retroguardia a quattro e riabbracciare il 3-4-2-1. Kastanos ha una settimana in più di lavoro nelle gambe dopo l'infortunio, Candreva con lui combina bene dietro la punta e lo aspetta. Il duo di trequartisti della "vecchia guardia" è possibilità concreta, anche perché quest'anno, al profumo di Città Eterna contro la Lazio hanno risposto timbrando entrambi il cartellino e regalando il successo. Superfluo aggiungere altro sulla doppietta all'andata di Mast'Antonio, ex biancoceleste. Chi sarà il vertice avanzato? Inzaghi non taglia Ikwuemesi, che se la giocherà con Simy. Dopo il gol di coppa allo Stadium, Ikwue è stato tutt'altro che performante e potrebbe ricevere un'iniezione di fiducia. Il grande escluso sarebbe Tchaouna, sotto tono col Genoa. Ma con lui in panchina, girandosi per effettuare i cambi a partita in corso, l'allenatore certamente troverebbe ciò che è mancato ultimamente. A centrocampo Basic e Maggiore hanno chance di partire titolari, con Zanoli a destra e Bradaric dalla parte opposta. Ieri il mancino è stato tenuto precauzionalmente a riposo per una leggera botta. Nulla di preoccupante, oggi dovrebbe regolarmente allenarsi. Al suo posto è stato testato Sambia, in preallarme costante anche perché l'ex Lille è diffidato. Pierozzi può essere un'altra alternativa a sinistra, in caso di necessità, però il tecnico lo vede anche come braccetto destro difensivo ed è una soluzione da non scartare visto che Lovato ha la valigia pronta in un reparto arretrato che sarà certamente orfano di Fazio (edema muscolare) e verrà completato da Gyomber e Daniliuc davanti a Ochoa.

Contro i giallorossi l'Arechi non sarà stracolmo: poco più di 5mila biglietti staccati (309 ospiti), più gli 11mila abbonati. Temporaneamente sospese da qualche giorno le emissioni delle Hippo Card, riprenderanno martedì per evitare che tifosi romanisti potessero eludere il divieto di vendita ai residenti a Roma e provincia sottoscrivendo la fidelity granata. A proposito, tessera obbligatoria per il settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino il 4 febbraio: tagliandi già in vendita da settimane con questa limitazione, vicino il sold out. Capitolo Primavera. Il team di Boccolini cerca punti salvezza oggi (14.30) a Palermo per la prima del girone di ritorno a casa dell'ex granata Bogdani, attuale responsabile del settore giovanile rosanero.