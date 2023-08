Salernitana-Udinese 1-1, Dia regala un punto alla Salernitana

Non può essere ancora chiamata “pareggite”, per dirla alla Iervolino, ma intanto il numero uno granata e tutta la Salernitana devono comunque tenersi stretto l’1-1 casalingo ottenuto in rimonta contro l’Udinese all’Arechi. Rispetto al debutto di Roma questa volta Sousa cambia qualcosa nel suo undici iniziale complice le notizie positive che riguardano Bohinen e Dia che ritrovano dopo un lungo tempo la maglia da titolare. Chi, invece, non l’ha mai persa da diversi mesi a questa parte è Pirola che contro l’Udinese non solo è ancora una volta il migliore del reparto arretrato ma prova anche a farsi notare in attacco (al 18’ tiro dalla distanza che esce di poco). Occasione a parte, però, la gara dell’Arechi è davvero poco brillante. Poco divertente.

Samardzic la sblocca in avvio di ripresa:

La colpa è sia dei granata che dei bianconeri che di fatto soltanto nei minuti conclusivi del primo tempo riescono a rompere la monotonia.

Al 39’ ci prova Bohinen con un tiro a giro che esce di poco, al 46’ nell’altra metà campo Ochoa si supera in tuffo evitando la possibile involontaria autorete di Pirola dopo lo stacco di testa di Perez. Il pericolo è scampato ma in pratica accende la partita, o per essere più precisi accende l’Udinese. Comincia la ripresa e la squadra di Sottil, infatti, gioca con un piglio decisamente più aggressivo. Soprattutto più propositivo. Tempo un minuto e Ochoa è chiamato già a un intervento negando così a Thauvin il gol, ma al 57’ non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Samardzic lasciato completamente libero al centro dell’area di rigore dopo la spizzata di Lucca.

Dia regala un punto ai granata

La Salernitana accusa il colpo e diventa ancora più prevedibile. Per circa quindici minuti. Dopodiché ecco la scossa, quasi inaspettata. Sousa butta dentro Martegani, Bradaric e Cabral per scuotere i granata, ma per costruire la giocata del pari bisogna affidarsi, tanto per cambiare, a Candreva e Dia. Il primo sforna l’assist, il secondo fa impazzire l’Arechi con il primo gol della stagione. Che sveglia tutta la Salernitana, e così nel finale ecco lo sforzo tanto atteso per provare a vincere. Ma non basterà. La colpa è principalmente di Silvestri che all’80’ si supera togliendo dall’incrocio la conclusione di sinistro di un propositivo Martegani, all’85’ mette in angolo il tiro di Candreva dall’interno dell’area di rigore dopo un perfetto assist di Martegani e al 91’ nega a Cabral la possibilità di servire un paio di compagni liberi in area di rigore. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio finale e per la Salernitana è il momento di ricevere gli applausi del suo pubblico.