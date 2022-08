Dia, il nuovo eroe della Salernitana: l'elettricista diventato bomber

Il nome si pronuncia Bulài e quel cognome di tre lettere, tante quanti gli zampini piazzati dal senegalese nel 4-0 della Salernitana ai danni della Sampdoria, fa assonanza col dialetto. Boulaye Dia, con l'accento sulla A, se lo sarà detto tante volte nella vita un ja, coraggio, macte animo. Sembra passata una vita da quando sei anni fa metteva la tuta ed usciva di notte, valorizzando il suo diploma da elettricista manutentore per aiutare la famiglia. Un gol da opportunista vero in area, seguito da due assist carichi di prepotenza, visione, rapidità. È così che si diventa idoli dell'Arechi all'esordio da titolare con l'ippocampo. Bonazzoli e Botheim ringraziano, lui pure: «Che prima notte!», l'esclamazione su Instagram. Il gol gli mancava dal 3 maggio era al Villarreal in una competizione e contro un avversario non qualsiasi (semifinale di Champions poi persa contro il Liverpool). Ci ha messo poco a ritrovarlo. Già sette giorni prima ad Udine aveva mostrato ottima capacità di attacco alla profondità. Nicola lo aveva spedito in campo nell'intervallo, nonostante i soli due allenamenti con i compagni. Un altro po' di adattamento e domenica è diventato straripante alla prima davanti al nuovo pubblico.

Dia è nato e cresciuto in Francia da una famiglia originaria del Senegal. Ha scelto la nazionalità sportiva africana: in inverno ci saranno i Mondiali, lui vuole esserci e il trampolino della Serie A è ghiotto; con la sua rappresentativa vanta già 17 presenze. A novembre compirà 26 anni, tre giorni dopo l'ultima di campionato prima della sosta. Il biglietto per il Qatar che desidera come regalo, tuttavia, deve sudarselo fin d'ora. Come ha fatto nella sua vita con tutto ciò che non solo è pallone. Si è costruito da solo calcisticamente, andando contro il destino. Nel 2008 aveva dodici anni quando non riuscì a partecipare al suo primo provino: lo aspettava il Saint-Etienne per valutarlo, però l'auto del papà una Renault 21 datata si arrese per un guasto a metà strada durante il viaggio. Tre anni dopo fu scartato dal Lione al termine di una lunga selezione: sarebbe stato scelto soltanto un atleta su tre e il club decise di avvalersi di un esame radiografico per valutare le prospettive di crescita fisica di ciascuno. La «sentenza» fu che Dia - oggi alto un metro e ottanta - non avrebbe avuto un fisico interessante. Sembrava un capitolo da chiudere. «Col calcio non potrai mai guadagnare», gli ripeteva la madre. Storie di perseveranza. Il giovanissimo Boulaye, sesto di sette figli con il mito di Robinho, fu costretto a mettere da parte le velleità professionistiche: il papà accusò un malore e smise di lavorare, per cui serviva dare una mano concreta alla famiglia. Si è dunque improvvisato assicuratore, operatore telefonico ed infine elettricista per due anni. «Se non ci fosse stato il calcio, avrei continuato. Quel periodo mi ha insegnato i valori della vita. Dovevo alzarmi presto la mattina, a volte lavoravo di notte, quando tutti dormivano e faceva freddo. Se dovessi aver bisogno di rifarlo, non avrei remore», ha detto in una recente intervista. Ha continuato anche dopo essere diventato calciatore vero, aiutando i compagni di squadra a cambiare lampadine o riparare fornelli elettrici.

Fino al 2018 si divideva tra lavoro e allenamenti con lo Jura Sud, nell'equivalente della Serie D italiana con un piccolo rimborso spese. Poi, la svolta. Lo Stade Reims mette 20mila euro sul tavolo e lo porta in Ligue 1 dopo un breve periodo di ambientamento con la seconda squadra. Il resto è storia recente. Il Villarreal lo ha acquistato per 15 milioni nell'estate 2021 (7 centri in 35 match ufficiali in Spagna), prima dell'interessamento della Salernitana. Il diesse De Sanctis lo ha prelevato in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto a 11,5. Un obiettivo cercato con insistenza, dopo un mese di corteggiamento. Inizialmente Dia nicchiava, cercava una vetrina nelle competizioni europee. L'ex portiere del Napoli l'ha spuntata con pazienza ed abilità, soprattutto inviandogli insistentemente i video della Curva Sud Siberiano su Whatsapp. Sì, lo ha convinto così. Dal virtuale al reale, domenica s'è gustato tutto dal vivo.