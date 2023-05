Empoli-Salernitana, Paulo Sousa in conferenza stampa: «Consolidiamo la nostra mentalità»

Novanta minuti per provare a mettere la parola fine, novanta minuti per ipotecare una volta e per tutte la salvezza. Lo sanno bene la Salernitana e il suo allenatore Paulo Sousa attesi domani dalla fondamentale trasferta di Empoli: «La complessità della sfida di domani è altissima per diversi motivi. L’importante, quindi, è pensare partita dopo partita, non è neppure una questione di punti ancora da fare. Bisogna essere attenti alla classifica e ai risultati dei nostri concorrenti che possono portare più o meno pressione – ha detto il tecnico portoghese alla vigilia in conferenza stampa -. Non dobbiamo, però, preoccuparci troppo degli altri. Dobbiamo continuare a lavorare per consolidare la nostra mentalità e per creare ciò che vogliamo essere domani».

Restando sul domani più imminente, a Paulo Sousa tocca fare i conti con l’assenza per squalifica di Bradaric: «Sugli esterni la costruzione di questa rosa ha dato poche alternative numeriche, ho dovuto anticipare quello che poteva succedere quando Mazzocchi era infortunato. Stiamo lavorando sulle alternative. Abbiamo tre possibilità per due posti: Kastanos, Mazzocchi e Sambia che può essere spostato anche a sinistra così come Pasquale. Greg è andato molto bene sull’esterno soprattutto sulla fase offensiva, ha palleggio, detta i tempi, si sacrifica ed è umile».

In attesa di capire cosa accadrà nelle ultime settimane di campionato, il tecnico della Salernitana sa intanto già cosa vuole nel suo futuro: «Voglia di restare a Salerno? Ho voglia di fare quello che mi piace di più, avere la passione che ho oggi, quando non l’avrò più farò altre cose e soprattutto le farò con i bambini. Mi piace molto lavorare con loro. Il calcio mi ha dato quello che sono io, soprattutto l’equilibrio economico, gli amici, sono super grato al calcio. Farò il mio meglio per ripagare tutto».