Empoli-Salernitana, probabili formazioni: Troost-Ekong si ferma, è emergenza difesa

Sono ore di riflessioni per Paulo Sousa, lo impongono i problemi che stanno colpendo il reparto difensivo della Salernitana. Se per Gyomber il forfait per la trasferta di Empoli di lunedì pomeriggio era scontato già da giorni, quello di Troost-Ekong potrebbe complicare e non poco i piani del tecnico portoghese. Il centrale ex Watford ha accusato nelle ultime ore in allenamento un fastidio alla caviglia che potrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca. Nella giornata di domani, comunque, lo staff medico granata scioglierà le ultime riserve.

Un esito che inevitabilmente condizionerà le scelte di Sousa che deve fare anche i conti con il rischio squalifica per Pirola e Daniliuc (entrambi sono diffidati).