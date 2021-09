Face to face, Fabiani si fida: parla alla squadra e blinda l'allenatore

Occhi spalancati sul campo e ombrello aperto sull'allenatore, lungo discorso alla squadra e un invito - accorato, con toni decisi - ad isolarsi da tutto e tutti, perché arriverà, presto, anche il turno della Salernitana. Angelo Fabiani, direttore sportivo granata, è a presidio del gruppo e della sua serenità, dall'inizio della settimana.

L'ha inaugurata... in panchina, nel senso che si è accomodato sulla poltroncina del centro sportivo Mary Rosy, vicino al medico e al massaggiatore (molto impegnati con Ribéry) e osserva ad oltranza. Sprona, ad oltranza. Alla vigilia della doppia sfida casalinga, che ha fruttato solo un punto e tanti sospiri, contro Atalanta e Verona, si appalesò il generale Marchetti, amministratore unico. Adesso è il momento di un discorso di campo, faccia a faccia, agli uomini ed ai professionisti, ma anche per sgombrare il terreno da ragionamenti e retropensieri, pure per tirare una riga e prendere posizione. Fiducia all'allenatore, tempo all'allenatore e tempo al tempo: in modo chiaro e inequivocabile, questo ha ribadito la dirigenza e questo ha percepito la squadra, perché il campo «racconta» di difficoltà tipiche di una neopromossa ma non di voragini incolmabili, anzi progressi. Si interrompono al momento di far gol, ma questa è un'altra storia. Non una fiducia ad orologeria - tipica dei momenti delicati nei quali, fino al fischio di chiusura, tutti sono forti e bravi, con gli occhi azzurri ed i capelli biondi - ma una stima sincera, una blindatura dell'uomo e del professionista Castori, un invito coram populo a ricordare quello che la Salernitana ha conquistato per difenderlo a denti stretti. La vecchia guardia che mimava di mangiare il pallone (immagine cult a Cittadella di Jaroszynski, che proprio sabato festeggerà il compleanno contro il «suo» Genoa) e la nuova trasemina (quella del terreno di gioco comincerà dal 4 ottobre, nella settimana della pausa) di giocatori dovranno portare la Salernitana fuori dal tunnel, dovranno vincere contro il Genoa.



È una settimana di sospiri e di dettagli: deve «fare gol» anche lo staff sanitario, deve restituire Ribéry e si lavora senza sosta al suo recupero. Fuori dai denti: è pronto a fare ogni sacrificio possibile, si sottopone a terapia d'urto, se sta in piedi scende in campo. Per presentarlo faccia a faccia al Genoa, però, il calciatore va gestito, dosato. Dopo il lunedì di riposo, ieri Franck ha voluto testarsi, adagio. Solo lavoro differenziato, un modo intelligente di stare in campo senza entrarci, di vivere il gruppo e le dinamiche pur limitandosi a corsa leggera e senza forzare. Per comprendere lo stato dell'arte, bisogna fare un paio di passi indietro, fino al debutto casalingo di Ribéry: 45' contro l'Atalanta, palloni trattenuti e voglia di aiutare la Salernitana ma anche le prime avvisaglie di sofferenza dal 30', quando ha cominciato ad effettuare esercizi di piegamento e stretching nei momenti di pausa del match, per alleggerire il carico sulle articolazioni.



I tifosi si «inginocchiano» davanti al suo estro: lo aspettano tutti, è ovvio, Franck è stato ingaggiato soprattutto per far svoltare i granata da valore aggiunto nelle partite «normali», quelle contro avversarie di pari valore. È questo il momento: bisogna attaccarlo, incollarlo alla partita e farà la differenza anche la forza di volontà di Ribéry, che ha già dato disponibilità all'allenatore e allo staff medico. Un campione è anche questo. Intorno alla sua stella, la Salernitana si compatta, serra i ranghi.



Il Genoa, che ha perso Biraschi per lesione all'adduttore (Galdames ha ricevuto la convocazione del Cile, Ekuban la pre convocazione del Ghana, dopo la gara sono pronti al viaggio con le proprie rappresentative anche i granata Belec, Strandberg, Lassana Coulibaly, Kechrida e Kastanos) in difesa è «gruviera» quanto l'ippocampo: 15 gol subiti in 6 gare, quindi ha punti deboli, va attaccata. Con chi? Djuric e Bonazzoli sono stavolta un passo avanti a Gondo, due indietro per Simy. La difesa a quattro è stata la novità di Reggio Emilia contro il Sassuolo e Castori non la tocca. Oggi alle 10.30, nuove prove e attesa di progressi in infermeria.