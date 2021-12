Fiorentina-Salernitana live dalle 15: Ribery torna al Franchi da ex

Se non è l'ultima spiaggia poco ci manca. Contro una Fiorentina in grande spolvero e in zona Europa, la Salernitana ultima e con i problemi societari per il passaggio di proprietà ormai alle ultime battute cerca punti salvezza. Sulla carta, però, il pronostico sembra molto semplice a vantaggio dei viola.

Fiorentina (4-3-3)

1 Terracciano; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 14 Maleh; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 22 Gonzalez.

A disposizione: 25 Rosati, 31 Cerofolini, 8 Saponara, 15 Pulgar, 17 Terzic, 23 Venuti, 24 Benassi, 32 Duncan, 33 Sottil, 34 Amrabat, 91 Kokorin, 98 Igor. All. Italiano.

Salernitana (4-3-1-2)

72 Belec; 5 Veseli, 23 Gyomber, 26 Bogdan, 19 Ranieri; 18 L. Coulibaly, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos; 7 Ribery; 25 Simy, 9 Bonazzoli.

A disposizione: 1 Fiorillo, 96 Guerrieri, 4 Jaroszynski, 8 Schiavone, 22 Obi, 24 Kechrida, 31 Gagliolo, 33 Delli Carri, 63 Vergani. All. Colantuono.

Arbitro: Ghersini di Genova.