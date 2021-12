Genoa-Salernitana, Colantuono ritrova Djuric e Gondo

Tempo di Coppa Italia per la Salernitana che domani alle 21:00 sfiderà a Marassi il Genoa. Per la gara contro i liguri Stefano Colantuono recupera per fortuna gli attaccanti Djuric e Gondo, il primo ha infatti terminato il periodo di isolamento mentre il secondo ha smaltito il problema fisico accusato qualche settimana fa a Cagliari. Restando comunque in tema di reparto offensivo, per due che rietrano ci sono due come Bonazzoli e Ribéry che il tecnico dei granata ha invece preferito lasciare a casa a rifiatare. Nell'atipico elenco dei convocati figurano tra gli altri Vergani, recuperato dopo la bandiera bianca alzata poche ore prima della gara di campionato con la Fiorentina, ma soprattutto i Primavera Russo, Motoc e Cannavale e Kalombo. Resta, invece, sempre fuori Aya così come gli infortunati Strandberg, Veseli, Zortea, Ruggeri, Capezzi e Mamadou Coulibaly.