Genoa-Salernitana: gol di Ekuban elimina i granata dalla Coppa Italia

Un gol di Ekuban a tredici minuti dalla fine costringe la Salernitana a salutare la Coppa Italia. Complice le numerose assenze e le esigenze pre campionato, Colantuono per la serata di Marassi contro il Genoa, che agli ottavi affronterà il Milan a San Siro, si affida al 3-4-1-2 ma soprattutto a tante riserve: Fiorillo tra i pali, Delli Carri, Gagliolo e Bogdan in difesa, Kechrida, Schiavone, Di Tacchio e Jaroszynski a centrocampo, mentre Kastanos è posizionato alle spalle dell'insolita coppia offensiva Vergani e Djuric. Come prevedibile la partita non è esattamente avvincente, ma ad ogni modo qualche palla gol interessante viene costruita. Specie nel primo tempo. All'8' Bogdan è miracoloso sulla linea di porta respingendo il tiro di Portanova, al 21' ci pensa invece Fiorillo ad opporsi sul colpo di testa di Destro, mentre al 38' ecco finalmente la reazione granata con una importante doppia occasione di testa per Djuric sulle quale però Semper è reattivissimo.

Decisivo Ekuban nel finale: per sbloccarsi, di fatto, lo 0-0 ha bisogno di tempo, molto tempo, ma proprio come accaduto nei primi quarantacinque minuti anche in avvio di ripresa il Genoa si conferma la squadra più pericolosa. Il merito è un po' anche della Salernitana che al 52' regala con Schiavone una ghiotta occasione ai padroni di casa incapaci però di punire: Ekuban recupera il pallone ma invece di servire il libero Destro, punta la porta calciando alla fine in malo modo. Intanto il tempo scorre e il Genoa resta comunque padrone della gara, a nulla servono gli ingressi di Simy e Obi. Ed allora al 77' ecco la beffa, Kallon affonda sulla sinistra e cross al centro per Ekuban che questa volta, complice anche un leggero tocco di Di Tacchio, riesce a prendersi la rivincita regalando al Genoa il passaggio del turno e alla Salernitana l'ennesima sconfitta di questa stagione.

