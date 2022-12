Ochoa alla Salernitana, è ufficiale: contratto di sei mesi e opzione per il rinnovo

In attesa di poterlo depositare ufficialmente in Lega, cosa che potrà avvenire soltanto a partire dal 2 gennaio, Guillermo Ochoa ha intanto firmato il contratto diventando così a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana. La conferma arriva direttamente dal club granata che questa mattina ha emanato un comunicato stampa per annunciare l'ingaggio del portiere messicano che indosserà la maglia numero 13.

Il classe 1985, vero colpo di mercato messo a segno dal diesse De Sanctis, ha firmato fino al termine della stagione con l'opzione di poter prolungare per un altro campionato. Ochoa farà il suo debutto allo stadio Arechi il 4 gennaio contro il Milan.