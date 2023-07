Gyomber: «Il rinnovo con la Salernitana era l'unica cosa che volevo. Il futuro? E' scritto nelle stelle»

Sempre attento alla sua posizione, sempre in difesa, stakanovista dentro e fuori dal rettangolo verde. Ma oggi non rimane "indietro" il granata Norbert Gyomber. Da protagonista ha parlato ai microfoni dei giornalisti a Rivisondoli durante il ritiro precampionato che sta svolgendo la Salernitana agli ordini di mister Paulo Sousa.

“Le ultime stagioni sono state abbastanza buone a livello di performances, si può fare sempre meglio, posso fare sempre di più, a 31 anni ho ancora tanto da dare al calcio e a questa squadra, sto cercando di mettermi nella migliore forma possibile e voglio aiutare la squadra nel prossimo campionato.

I tifosi sono fantastici e mi danno tanta soddisfazione, dietro questo c’è tanta responsabilità. Loro credono in me e non posso deluderli”. Un rinnovo di contratto con la Salernitana desiderato: “Alla fine, è arrivato, ero un po’ combattuto. Era l’unica cosa che volevo. La chiamata del diesse alla fine è arrivata, ha detto al mio agente che avremmo firmato il rinnovo e sono stato felicissimo. Lì si è chiuso ogni altro discorso, sono felicissimo di poter giocare per questa maglia con questi ragazzi per altri due anni”.

Gyomber si candida ad essere un pilastro per lo spogliatoio granata: “Sono tra i più esperti rispetto ad altri. Sono uno che non parla tanto nello spogliatoio, forse potrò farlo un po’ di più visto che sono qui da più anni di tutti. Anche da questo punto di vista c’è da migliorare e dovrò farlo. Spero di aiutare i più giovani dando un contributo sia in campo, sia fuori. Qui mi sono affermato e mi sono espresso anche meglio. La Salernitana mi ha dato tanto, le potenzialità ci sono, voglio lavorare sempre al massimo e quel che arriva, arriva. Il futuro è scritto nelle stelle”.

In merito al lavoro in ritiro e sul reparto difensivo: “Stiamo lavorando anche sulla linea a quattro, il mister ha detto che nell’arco della stagione ci serviranno entrambi i moduli. Per me non credo sarà un problema, sono abituato a giocare anche a 4 in nazionale, bisogna prepararsi al meglio per adattarsi ad avversari differenti. I miei compagni di reparto nonostante la giovane età sono già il futuro della Salernitana”. Quella di Sousa è una mentalità vincente secondo il difensore: “Questa mentalità che oggi c’è forse è mancata negli anni precedenti, ora si vede che possiamo competere con chiunque, anche con le big. Noi seguiamo attentamente il mister. Il presidente? Ieri è venuto a salutarci, ci ha dato un po’ di carica e ci ha augurato di fare un buon ritiro”.