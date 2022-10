I tifosi disertano l'Olimpico la Salernitana apre l'Arechi

L’aquila Olimpia domenica sorvolerà solo bandiere biancocelesti. «Noi non ci saremo e chiediamo a tutta la tifoseria salernitana di fare altrettanto», hanno scritto i supporters granata in una durissima nota diffusa ieri: non seguiranno la squadra in casa dell’ex co-patron, Lotito. La firma è dell’intera Curva Sud Siberiano, appoggiata da buona parte dei club organizzati.



La Prefettura di Roma teme incidenti. Alle 18 di ieri la Lazio ha lanciato la prevendita con le limitazioni serpeggianti già lunedì negli ambienti del tifo organizzato: solo 500 i tagliandi disponibili per i tifosi campani (Distinti Sud Ovest, 25 euro) a fronte degli oltre 5mila posti effettivi. Una decisione presa nella riunione del Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica già cinque giorni fa, ma solo ieri ufficializzata. È figlia anche di quanto accadde un anno fa (aggressioni e accoltellamenti subiti da alcuni salernitani per strada, intemperanze nel settore ospiti, nda) e si aggiunge a quanto già prescritto dall’Osservatorio: obbligo di fidelity card della Salernitana per gli ospiti e restanti settori riservati ai residenti nel Lazio o possessori di tessera del tifoso biancoceleste. A questi ultimi sarà precluso l’acquisto online: potranno ottenere il biglietto solo domenica al botteghino, come gli stranieri non residenti in Italia. Da un lato la necessità di prevenire disordini, dall’altro la voglia di seguire la squadra. Incanalare verso un unico percorso l’eterogenea massa di sostenitori granata sarebbe impossibile nella vasta area che circonda l’Olimpico. Questore e Prefetto della capitale hanno optato per le pesanti restrizioni, mal digerite dalla torcida granata.



«Era meglio vietare la trasferta a tutti», il concetto espresso nella nota con cui gli ultras parlano di «ennesima vigliaccata di un mondo calcio alla deriva, vittima di sé stesso: 500 biglietti in un settore che ne può contenere dieci volte in più è una offesa ad una tifoseria, ad una intera città e alla nostra intelligenza. Non ci piegheremo a questi ricatti e a decisioni senza alcun senso; 500 biglietti significa fare una lotteria tra chi deve partire e chi no. Questo non lo faremo mai. Il settore ospiti deve rimanere vuoto». Addirittura alcune ricevitorie in città hanno esposto cartelli inequivocabili: «In questa agenzia non si vendono ticket per Lazio-Salernitana. La trasferta dev’essere disertata». Si mangia le mani pure Lotito, che dovrà rinunciare a una fetta importante di incasso (almeno 125mila euro a capienza piena). Ma in serata risultavano venduti 125 ticket, più di un quinto di quelli disponibili.



Storie di inviti alla diserzione già scritte con diverse sfumature in anni più recenti, per motivi diversi. A dicembre scorso era pronta la rinuncia al viaggio a Udine per dissentire rispetto al caos legato alla scadenza per la cessione del club ed al rischio esclusione. L’assenza alla Dacia Arena della stessa Salernitana, flagellata dal Covid, e la mancata disputa della partita affievolirono tutto. A marzo 2019, in B, l’appello ultras portò a sole 1912 presenze all’Arechi per Salernitana-Venezia, in contestazione verso Lotito e Mezzaroma, colpa del «galleggiamento» e del negativo andamento della squadra che sfiorò la retrocessione. Il 23 novembre 2019 a Castellammare il settore ospiti rimase semivuoto per iniziativa della stessa tifoseria organizzata, dopo la decisione delle autorità di vietare la vendita ai non residenti a Salerno città (sebbene possessori di fidelity card), che fu poi annullata a 24 ore dal match ma non evitò la protesta in occasione di Juve Stabia-Salernitana.



Intanto ieri mattina il sindaco Napoli ha ricevuto al Comune una delegazione del CCSC, che ha puntato l’indice contro il piano traffico in occasione delle partite dell’ippocampo (proponendo navette per decongestionare l’imbuto) e gli imperterriti parcheggiatori abusivi. Dal primo cittadino e da Luigi Mastrandrea, dirigente responsabile strutture comunali, sono arrivate rassicurazioni anche sui lavori previsti all’Arechi nella prima tranche (1,3 milioni di spesa, approvato il progetto esecutivo): start dopo Salernitana-Cremonese, la conclusione per la ripresa del torneo il 4 gennaio dipenderà da tante variabili. Tra gli interventi, anche nuovi frangifolla in Curva Sud e i tornelli nella Nord; per la riapertura, però, sarà decisivo il parere del Questore, a cui il CCSC ha chiesto un appuntamento chiarificatore. Si continua a lavorare anche sull’ipotesi di dislocare il settore ospiti in uno spicchio dei Distinti. Salernitana favorevole, allo studio anche la costruzione di una nuova strada che aiuterebbe a gestire la viabilità esterna.