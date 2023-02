Ieri l'Empoli ha riagguantato lo Spezia al fotofinish, impedendogli di raggiungere i granata a quota 21. I liguri erano andati in doppio vantaggio, poi è finita 2-2: dunque, restano cuscinetto fra Salernitana ed Hellas, terzultimo a 14 punti. Non per questo può abbassarsi il livello di importanza della sfida che attende domani il cavalluccio al Bentegodi. Uscire indenni vorrebbe dire respirare e non essere risucchiati nelle sabbie mobili (peraltro rivitalizzando gli scaligeri).



Davide Nicola è consapevole della delicatezza del match e ha ordinato il ritiro anticipato: non uno, ma ben due giorni di clausura per preparare la sfida. Dopo l'allenamento di ieri al Mary Rosy, la squadra ha pranzato nel camping di fronte e poi si è ritrovata in un noto hotel nei pressi dell'Arechi, dove ha trascorso la notte ed analizzato una volta di più le insidie del match. Necessità di elevata concentrazione ma anche di abbracci e novità. I primi li porteranno metaforicamente i tifosi stamani nel «Principe degli Stadi» dove Bonazzoli e compagni sosterranno la rifinitura a porte aperte. È domenica, per molti sinonimo di maggiore libertà di essere sui gradoni della curva sud (10:30) a incitare la squadra alla vigilia di una partita importante. L'ultima volta portò bene: accadde a fine ottobre, i cancelli di via Allende si aprirono prima della trasferta all'Olimpico contro la Lazio (1-3). A fine seduta parlerà l'allenatore in conferenza, poi la partenza in charter. «Nella buona e nella cattiva sorte» nella città degli innamorati, in clima San Valentino.

E le novità? Almeno tre nell'undici di partenza rispetto a quanto proposto contro la Juventus. L'allenatore sa di giocarsi di nuovo tanto. Immagina un modulo camaleontico che oscilli tra difesa a quattro e a tre con gli stessi uomini. La tentazione del ritorno al 3-5-2 (o derivati) sarebbe anche forte contro un Verona che gioca in maniera simile. Ma non subito. In difesa Bronn al netto di un superabile problemino al piede sarà confermato con Ekong e Lovato, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Pirola. Il tunisino può fare il braccetto di destra o il terzino, ipotesi quest'ultima di partenza. Sull'out mancino agirebbe Bradaric. Il croato è in forma ma anche diffidato; anche per questo Nicola lo ha sfilato anzitempo dal match con i bianconeri. Dovrebbe scivolare in panchina Sambia.E dalla cintola in su?Sarebbe una sorta di 4-4-2 pronto a diventare anche 4-3-2-1. Davanti alla difesa il norvegese scalpita, però l'ex juventino resta considerato. «Se i giovani non giocano ci lamentiamo, poi storciamo il naso quando fanno un errore», aveva detto Nicola martedì sulla prestazione opaca di Hans. Che spera di guadagnare nuovamente il posto in una serata di battaglia. Occhio anche ai possibili outsider come Crnigoj e Kastanos. Probabile il rientro fra i convocati di Fiorillo: l'infortunio ad anulare e mignolo della mano sinistra è quasi alle spalle. Fazio, Maggiore e Mazzocchi restano out. Il centrocampista e l'esterno ieri hanno svolto lavoro differenziato volto a replicare i movimenti della partita tra salti, scatti e guida della palla. Il ritorno tra i convocati di entrambi fluttua tra Lazio e Monza. Pako martedì andrà a Roma dal professor Cerulli per l'ultimo controllo prima del via libera al rientro in gruppo; sarà comunque a Verona di supporto ai compagni.Marco Zaffaroni, allenatore scaligero, ha anticipato l'appuntamento con la stampa: «Sappiamo dell'importanza di questa gara - ha detto ieri - Affrontiamo una squadra forte che ha giocatori di qualità in ogni reparto ed è insidiosa. La Salernitana non ha sbagliato l'appuntamento da non fallire, ovvero quello di Lecce. La partita andrà approcciata con attenzione, concentrazione e l'atteggiamento che ha contraddistinto le nostre ultime prestazioni, quello di non mollare fino al 95'. Ci aspettiamo un gran pubblico. Per ottenere la spinta della nostra gente non dovremo sbagliare prestazione».subendo quattro gol. Ha un ritrovato equilibrio difensivo. In avanti l'ex Djuric è in dubbio: «Ha iniziato la settimana a parte, da poco si è aggregato al gruppo. Faremo le ultime valutazioni con lo staff e il ragazzo per capire se potrà essere convocabile. Ha capacità uniche nell'indirizzare le palle alte, con altri giocatori in campo dovremmo trovare soluzioni di gioco differenti. Lasagna? Con lui sfrutteremmo profondità e velocità, trovando i tempi corretti». Dopo Verona l'ippocampo ospiterà la Lazio tra sette giorni (domani via alla prevendita). Ieri i biancocelesti hanno perso all'Olimpico 0-2 con l'Atalanta: Zaccagni (ammonito, era diffidato) salterà l'Arechi e con lui probabilmente anche Romagnoli, uscito per infortunio.