«Abbiamo affrontato una squadra veramente forte. Fosse durata dieci minuti in più». Il patron Iervolino ha riflettuto a voce alta con i dirigenti granata, mentre spegneva le luci di Salernitana-Milan e lasciava l'Arechi. Nel ventre dello stadio, è toccato al presidente fare il primo passo. Iervolino ha incontrato da solo Bonazzoli, nella buvette riservata ai granata, a pochi passi dallo spogliatoio. Non è passato inosservato il gesto di stizza (oppure esultanza liberatoria?) dell'attaccante di Manerbio, che ha prima rivolto lo sguardo verso panchina e tribuna, poi ha detto qualcosa e infine ha calciato il pallone lontano dal rettangolo di gioco.



Insomma Iervolino ha voluto tastargli il polso: è un patrimonio del club, è uno dei tre attaccanti disponibili in attesa di Botheim, come ha sottolineato Nicola a fine partita. Bonazzoli piace moltissimo alla Cremonese e la Salernitana non ostacola il flirt, a patto che venga venduto e non prestato: in estate la società granata ha versato 5,2 milioni di euro nella casse della Samp e a questa cifra ha aggiunto 1,5 milioni di euro di stipendio per 4 anni. Se andasse via Bonazzoli, arriverebbe il centravanti Djuric. Il giocatore bosniaco piace molto a Nicola, ma ieri ha rotto il ghiaccio realizzando il primo gol del 2023 a Torino, giocando con il Verona. Che ne pensa l'allenatore granata? «Conosco Bonazzoli più di tutti, lo ho allenato negli anni. Leggo i giornali, per me è un giocatore della Salernitana e in questi giorni ho cercato di attuare delle soluzioni che mi permettessero di modificare il modulo, convertendolo anche in 3-4-1-2».

APPROFONDIMENTI Salernitana-Milan 1-2: non basta Ochoa, Pioli vince con i gol di Leao e Tonali Salernitana-Milan 1-2: Pioli vince con i gol di Leao e Tonali La prima di Ochoa e lo spettacolo della Sud arriva Nicolussi Caviglia, pressing per Sarr



Urge ingaggiare anche centrocampisti: il direttore sportivo De Sanctis ha trovato l'intesa con il centrocampista del Sudtirol, Hans Nicolussi Caviglia: ieri sera il giocatore classe 2000 è arrivato a Salerno e oggi si allenerà. Può essere utilizzato da play oppure da mezzala: dipende da Bohinen, che è parso ancora dinoccolato e sotto ritmo, surclassato dai milanisti Tonali e Bennacer; dipende dalla collocazione tattica di Candreva, che potrà affrontare il Torino giocando a propria volta da mezzala per rimpiazzare Coulibaly squalificato oppure da quinto. Nel frattempo la Salernitana ieri si è incollata al tablet per seguire Crystal Palace-Tottenham: Pape Matar Sarr è l'obiettivo chiaro, ma non è ingaggiabile per domenica. Fari puntati sul centrocampo in ogni caso, è urgente. «L'urgenza è compito di chi deve trovare i rinforzi, ma devono essere adatti a un certo tipo di gioco ha risposto Nicola - Non dobbiamo prendere gente tanto per ma ingaggiare solo chi possa migliorarci, altrimenti tendo a credere nei ragazzi che già ho».



De Sanctis era presente in sala stampa e ha avuto modo di ascoltare live. Dopo la conferenza stampa dell'allenatore, c'è stato un summit di mercato per fare il punto sugli innesti. Nella stanza numero 12, ex spogliatoio ospiti, all'incontro ha partecipato anche il presidente Iervolino, che poi ha dialogato da solo con De Sanctis in tribuna autorità quando Nicola ha lasciato lo stadio, uscendo dal varco 1. Occhi negli occhi, nella precedente riunione a tre, si è parlato anche di un ulteriore difensore centrale da ingaggiare e di un quinto. L'esterno è necessario: Tripaldelli è una delle opzioni, insieme a Ferrer e Birindelli. «Tranne Fazio e Bronn, abbiamo giocatori con altre caratteristiche, perdiamo molto spesso i duelli, talvolta difettiamo nel posizionamento». Nicola ha acceso i riflettori sulla retroguardia e da ieri la Salernitana cerca anche un difensore centrale (a rischio Gyomber). È stato chiesto Rugani alla Juve, invano.