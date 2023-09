Il Torino ha sbancato con merito lo stadio Arechi e la Salernitana si è riscoperta fragile. Non è l'unica percezione: si è riscoperta anche penalizzata, un pizzico. Anzi, un bel po', perché una partita è fatta di episodi e ce n'è uno che patron Iervolino non ha digerito. Manca all'appello il calcio di rigore nel primo tempo per fallo in area su Cabral. La Salernitana ha rivisto le immagini a velocità normale ed i replay, poi ha deciso di non restare in silenzio: si farà sentire nelle sedi ufficiali. Nessun dossier è in preparazione e nessun polverone sarà sollevato sia chiaro però la società è vigile, ha acceso i riflettori: ci saranno sottolineature e proteste in punta di penna, nel solco del dialogo più sereno e disteso che la classe arbitrale negli ultimi tempi ha reso possibile con le società di calcio, aprendosi all'esterno.

La Salernitana non farà una protesta eclatante né analitica, nel senso che non andrà a spulciare caso per caso, dalla prima alla quarta giornata, perché significherebbe puntare il dito e rischiare l'attacco frontale. Si farà sentire, invece, in sede ufficiale nel senso che chiederà al designatore arbitrale Rocchi di rivedere tutto al Var. Al 23' di Salernitana-Torino, Cabral ha avuto forza per reggere il contrasto spalla a spalla con Bellanova, poi lo stinco destro del difensore torinista ha toccato il piede sinistro del giocatore della Salernitana e infine il piede sinistro in caduta gli ha pestato il tallone in area. L'arbitro Giua non ha guardato verso la porta di Milinkovic-Savic, non ha indicato il dischetto ma si è girato sul fianco destro e ha comandato calcio di punizione per il Torino. La sala Var non ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. La Salernitana accende i fari sull'episodio, annota, rifletterà a voce alta.

È un po' quello che ha fatto anche il Lecce, ormai da due partite, attraverso il proprio allenatore D'Aversa. Dopo la partita pareggiata a Monza, ha detto: «Noi osserviamo tutto. Non vorrei che passasse il messaggio che, siccome stiamo facendo bene, allora tutto può andar bene». Parafrasando il Monza e ribaltando il discorso in chiave granata, si potrebbe scrivere: «Non vorremmo che siccome stiamo facendo male, tutto continuasse ad andare male». Non ci sarà il dossier, però i tifosi hanno memoria lunga: a Roma, Sambia non aveva toccato il pallone per ultimo e fu assegnato il calcio d'angolo poi sfruttato dai giallorossi di casa per il gol del 2-2; a Lecce la gomitata di Kaba ha rotto il setto nasale a Lassana Coulibaly e non è stato sanzionato il gioco pericoloso di Banda su Lovato; infine l'episodio del calcio di rigore negato a Cabral. Le sottolineature nascono e finiscono: servono ad alzare il livello di attenzione e a dire «ci siamo anche noi». Occhio, però, a trasformarle nel grosso alibi granata. Al netto dell'operato arbitrale (ieri il giudice sportivo ha anche squalificato per una giornata il team manager Avallone «per avere si legge nel dispositivo - alla fine del primo tempo, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al direttore di gara un'espressione irriguardosa, alla notifica del provvedimento di espulsione chiedeva immediatamente scusa per la frase pronunciata»), la Salernitana ha già avviato un'ampia riflessione sulle cose che non vanno, sulle criticità.

Ieri a Roma, ne hanno parlato il presidente Iervolino, l'amministratore delegato Milan e il direttore sportivo De Sanctis. Il club granata ha acceso i riflettori anche su ciò che non va nella propria area di rigore dove la squadra ha perso ferocia e subisce tanto. È conseguenza anche dello sfaldamento e del nervosismo che prendono spesso il sopravvento e finiscono per scollare e spaccare i reparti. La Salernitana ha bisogno del migliore Candreva: guida lucida, piede ispirato. Le ultime settimane di precarietà, vissute sul filo dell'equilibrio, talvolta fanno spazientire anche lui e in campo si nota. Però è il leader e la squadra ne ha bisogno. C'è una difficoltà evidente a centrocampo, dove Bohinen ha fatto luce per il tempo di un fiammifero. Si trova più a proprio agio a giocare con due mezzali, è stato sempre palese. Poi ha avuto solo Lassana Coulibaly al suo fianco e infine neppure Lassana. Il norvegese gioca dinoccolato e la Salernitana non può permetterselo. Martegani viene dal campionato con il livello agonistico elevatissimo. C'è bisogno di tempo per farlo sbocciare ma è appunto arrivato il tempo di lasciare spazio. Martegani oppure Kastanos potrebbero sostituire Bohinen a centrocampo.