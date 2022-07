Il Vichingo che non ti aspetti: Kristoffersen segna due volte con l'Hoffenheim

Alfonso Maria Avagliano

Altri mattoncini per la Salernitana in ritiro, con le firme di chi non ti aspetti. Contro l'Hoffenheim succede quasi tutto nel primo tempo e finisce 2-2 grazie alle reti di Kristoffersen e Cavion a Kitzbuhel, un'ora abbondante da Jenbach. Discreta manovra, qualche folata interessante di Mazzocchi, ma anche un paio di disattenzioni difensive nel 3-5-2 che Nicola cerca di consolidare. Botheim ha giocato 45', i primi, senza incidere troppo. Nella coppia tutta norvegese è venuto fuori l'outsider, Julian, molto più nel vivo rispetto al test con lo Schalke: un palo, un gol (bravo a girarsi in area al quarto d'ora per il momentaneo 1-1, dopo la rete tedesca di Kramaric dalla distanza), un rigore procurato e poi fallito (il portiere Baumann sugli scudi).

IL MESSAGGIO

Dalla panchina l'input era stato chiaro: «Erik, tira tu!». La solidarietà norvegese dell'ex Bodo ha lasciato palla al compagno. «Sono soddisfatto di questo ritiro, ho fatto quattro gol finora. Anche se ho sbagliato il penalty credo di aver disputato una buona prestazione dice Kristoffersen Sono felice di giocare con Botheim, in coppia ci troviamo bene. C'è anche Emil, è un piacere avere tanti connazionali. Il futuro? Non so. Mi piace stare a Salerno ed in questo gruppo. Non ho parlato con la società, vedremo cosa accadrà. Spero di continuare così e di far felici i tifosi: è bello sentire il loro sostegno». Un migliaio di presenti ieri, una sessantina quelli granata, tra chi ha viaggiato dalla Campania, chi dal nord Italia (Brescia e Voghera) e chi dalla Germania come Luka, che addosso aveva la maglia del 2012/13, Seconda Divisione: «I miei nonni erano di Salerno, seguo il cavalluccio con trasporto». Un po' tutti a fare selfie con... Julian. Ne hanno messo tanto i protagonisti in campo, con due ammoniti (Boultam e Pirola) e un principio di rissa. Benino l'ippocampo in difesa, spesso dedito alla costruzione dal basso, partendo da Sepe. Il baby Motoc ha personalità e prospettiva, ma è ancora acerbo e la Serie A non consente leggerezze.

INFERMERIA

Il trainer ha gettato il moldavo nella mischia dall'inizio al centro della difesa e non certo per l'assenza last minute di Radovanovic, che ha sentito un fastidio nel riscaldamento. Bogdan al posto del serbo, ma sul centro-destra. Gagliolo ha indossato la fascia da capitano e ha preso il posto di Fazio come braccetto sinistro: l'argentino è rimasto precauzionalmente a guardare per noie alla caviglia. Era comunque con la squadra, al pari di Ribéry, Mantovani e Mamadou Coulibaly, tutti out per «normale gestione, leggeri affaticamenti». Tutto è perfettibile, anche in vista dei rinforzi più urgenti, quelli a centrocampo. Nell'undici iniziale Nicola ha scelto Mazzocchi e Jaro quinti, Capezzi, l'imprescindibile Bohinen e Cavion in mediana. L'ex Vicenza ha realizzato il 2-2 con una conclusione infida dallo spicchio sinistro dell'area che si è insaccata nell'angolino (39'); influente la deviazione di Rutter, che due minuti prima aveva riportato avanti l'Hoffenheim. Girandola di cambi nella ripresa, con D'Andrea e Simy - ancora impalpabile - in avanti; 25' per Lassana, che deve carburare sul piano fisico. Bene Lovato e Pirola, all'esordio: senso della posizione, tempismo negli anticipi, tenacia nei contrasti contro i biancazzurri che hanno chiuso al nono posto l'ultima Bundesliga. La prossima prenderà il via il 5 agosto. «Buon test contro una squadra molto fisica, più avanti di noi nella preparazione il commento di Sepe In avanti non c'è più Djuric: sapevamo di avere una certezza e ora cerchiamo delle alternative, sono sicuro che col tempo troveremo le soluzioni. Il ritiro è duro, ci sono altri quindici giorni, spero passino presto. Scherzi a parte, dobbiamo mentalizzarci, l'obiettivo resta la salvezza. L'anno scorso abbiamo fatto una bella cosa, però non dobbiamo pensare al passato. Il futuro inizia dalla Coppa Italia: vogliamo passare il turno e arrivare carichi alla partita con la Roma. Sarà una bella lotta per la salvezza. Il Monza si sta rinforzando, vero ma noi ci siamo e ce la giocheremo, sperando di soffrire meno dell'anno scorso». Ieri sera, tutta la squadra si è fermata al centro sportivo di Jenbach, scaldando le... corde vocali. Serata karaoke e divertimento assicurato per i granata. Oggi giornata di relax per i granata: prevista una gita di gruppo sul vicino lago di Achensee, il più grande del Tirolo. Riposo per tutti, meno che per Bradaric. Il croato ieri si è allenato da solo prima dell'amichevole, oggi proseguirà per mettersi al passo con i compagni.

