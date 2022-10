Inter-Salernitana, Nicola senza Fazio: «Ma a Milano servirà aggressività»

Ritrovata la vittoria, ora la Salernitana è chiamata a ritrovare anche la continuità. Per riuscirci, però, domani a San Siro contro l'Inter di Inzaghi servirà «tanta aggressività», taglia corto Davide Nicola. «Stiamo lavorando tanto su questo tipo di interpretazione della partita - dice - e dovremo essere bravi perché l’Inter sa aggredire alta e allo stesso tempo sa difendersi molto bassa. Sarà necessario alzare al massimo la nostra comunicazione interna, anche perché giocheremo con una straordinaria cornice di pubblico. Dovremo essere bravi a gestire i momenti diversi della partita. Giocare bene? L’efficacia e l’estetica non sono scindibili. La squadra è bella quando è fluido, il resto è un dualismo che stufa. Non si gioca bene e si vince».

Per la gara di domani Nicola dovrà rinunciare a Fazio, Radovanovic e Maggiore ma avrà a disposizione Lovato e Bohinen: «Bohinen non può giocare dall’inizio, questa è la sua prima convocazione in campionato. Ha bisogno di inserirsi nel gruppo squadra, deve assaggiare il campo un po’ alla volta. Non esiste un vice Bohinen, nessuno in rosa ha le sue caratteristiche. Candreva? Ha già giocato da mezzala, può giocare anche da esterno. Sposto i calciatori solo quando è necessario, altrimenti non credo a questa evenienza perché significherebbe non comunicare fiducia ai giocatori. Candreva può giocare ovunque, ha dimostrato di avere un rendimento impressionante».