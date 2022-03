Inter-Salernitana live dalle 20.45: testacoda tra scudetto e salvezza

L'Inter deve ritrovare la vittoria per riavvicinarsi alla vetta dopo averla persa. E può anche sfruttare lo scontro diretto tra Napoli e Milan che la precedono. Per la Salernitana è l'ennesima ultima spiaggia anche se la squadra sembra finalmente in buona forma.

🎙Nɪᴄᴏʟᴀ: “Lᴀ ɴᴏsᴛʀᴀ ᴍᴇɴᴛᴀʟɪᴛᴀ̀ ᴅᴇᴠᴇ ᴘʀᴏɢʀᴇᴅɪʀᴇ ɴᴇʟ ᴠᴏʟᴇʀ ꜰᴀʀᴇ ʙᴇɴᴇ ᴄᴏɴᴛʀᴏ ᴄʜɪᴜɴǫᴜᴇ” @DavideNicolaOff https://t.co/g8mMDMcscv — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) March 3, 2022

Inter (3-5-2)

1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 88 Caicedo. All. Inzaghi.

Salernitana (4-3-2-1)

55 Sepe; 30 Mazzocchi, 16 Fazio, 25 Dragusin, 19 Ranieri; 18 L. Coulibaly, 13 Ederson; 20 Kastanos, 99 Mousset, 10 Verdi; 11 Djuric.

A disposizione: 72 Belec, 3 Ruggeri, 5 Veseli, 9 Bonazzoli, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 21 Zortea, 22 Obi, 25 Gyomber, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti. All. Nicola.

Arbitro: Marinelli di Tivoli