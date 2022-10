Inter-Salernitana, probabili formazioni: Bohinen recupera ma va in panchina

«A Milano venderemo cara la pelle». Questo promette e questo si aspetta il presidente granata, Danilo Iervolino. Il patron parla a RadioDeejay, qualche minuto dopo la conferenza di Nicola; ammette che la Salernitana abbia avuto un momento di riflessione e riorganizzazione, di dialogo, dopo lo scivolone di Reggio Emilia ma blinda ancora una volta l'allenatore, infonde serenità, mette al sicuro la sua panchina. «Non lo abbiamo mai messo in discussione», aggiunge. Poi si lascia andare ad una battuta: «Talvolta ho anche io la tentazione di fare l'allenatore e mando qualche messaggio, ma non mi ascoltano».

Chissà se pure lui aveva pensato alla sorpresa Kastanos oppure a Candreva multiruolo e probabilmente capitano. Di sicuro ci ha pensato Nicola, che adesso prepara l'imboscata: un 3-5-2 modellabile, che può trasformarsi in modulo con il trequartista oppure con due sostegni a Piatek. A Milano contro l'Inter, il mister aveva debuttato in trasferta, la scorsa stagione. Da Milano vuole ritrovare la fama e la fame di allenatore della squadra corsara, che a Reggio Emilia ha interrotto la propria striscia positiva esterna. Voglia di vincere, voglia di sorprendere. Annuncia una formazione «risoluta e aggressiva ma anche libera di testa», ha preparato una sorpresa. In conferenza stampa quasi la nasconde, la tiene tra parentesi, l'accompagna a tre punti (sospensivi), però la pregusta, la lucida.

La Bersagliera nella Scala del calcio vorrebbe giocarsela con Kastanos in posizione ibrida, un po' mezzala e un po' trequartista, insomma con le caratteristiche per rimpallare i facitori di gioco dell'Inter. Al plurale: saranno Calhanoglu e Asllani. Inzaghi non ricomporrà la «LuLa» perché vicino a Lautaro, che è diventato sempre Re Mida quando ha affrontato la Salernitana, non ci sarà Lukaku. Poco male per i nerazzurri: giocheranno con Dzeko, ci sarà l'artiglieria pesante e soprattutto saranno riconfermati gli esterni, i quinti che giocano molto anche dentro il campo. Gosens favorito su Dimarco, Dumfries sicuro della fascia destra. Sono anche loro l'arma in più dell'Inter e Nicola spiega: «E' una gara che può essere decisa anche attraverso la supremazia sulle fasce perciò noi ci disporremo anche in base alle caratteristiche dell'avversaria».

Tocca alla blasonata e padrona di casa la prima mossa, almeno dal punto di vista tattico, della strategia, però i granata non l'hanno preparata per restare a guardare. «Vogliamo essere alti, compatti, aggressivi dice l'allenatore della Salernitana l'abbiamo studiata anche tenendo conto di quello che è accaduto l'anno scorso, a proposito del centrocampo a due. È una soluzione che abbiamo provato in settimana, non abbiamo lasciato nulla al caso. Osservando l'andamento del match dell'anno scorso, però, abbiamo visto pure che schierandoci in un certo modo rischiamo di svuotare il centrocampo». La Salernitana in questa stagione ha spesso sofferto quando l'avversaria di turno le ha opposto tre riferimenti offensivi. A questo punto potrebbe ragionare al contrario, contro l'avversaria che schiera la difesa a tre: pure l'Inter, che dovrebbe rinunciare per turnover a De Vrij (al suo posto Acerbi) potrebbe andare in difficoltà, se la Salernitana decidesse di giocare uno contro uno. Tattica, strategia, ipotesi.

Però qualche indizio Nicola lo dispensa, quando parla di centrocampo e di Candreva. A proposito di Tonino, ultracentenario in Serie A e grande ex, ecco gli elogi, in attesa che il campo confermi una volta di più: «Ha già giocato come mezzala e può giocare esterno. Sposto giocatori in altri ruoli solo quando ci sono grosse emergenze, altrimenti non credo a questa evenienza, perché significherebbe non comunicare fiducia. Invece prima o poi ciascuno ha una chance. Candreva può fare tutto e ha mostrato dati di rendimento impressionanti». Bohinen e Bradaric sono in condizione di partire dall'inizio? «Non può farlo Bohinen, è la prima volta che viene convocato e ha bisogno di inserirsi nel gruppo squadra. L'infortunio lo tiene lontano dal 7 agosto e deve assaggiare il campo un po' alla volta. Bradaric, invece, può farlo, dipende anche dalle caratteristiche che l'Inter metterà in campo». È probabile che Bradaric attenda in panchina. In settimana Nicola ha tenuto in caldo anche Bonazzoli, parecchio. Dia torna titolare? «Sto pensando anche a questo ma davanti sono contento di tutti e abbiamo provato anche qualche bella novità che mi è piaciuta ma non ve lo dico».