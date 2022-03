Juventus-Salernitana 2-0: granata ko in avvio, bianconeri a -1 dall'Inter

Due gol subiti in meno di mezz'ora, 0 punti conquistati al triplice fischio finale e un digiuno di vittorie che fa dimagrire sempre di più le possibilità di salvezza. Questo, in breve, il pomeriggio vissuto dalla Salernitana all'Allianz Stadium contro la Juventus, un pomeriggio che di fatto diventa complicato dopo appena cinque minuti di gioco. Tanto basta alla squadra di Allegri per sbloccare la partita e a Dybala per dare il là a un vero e proprio show.

Dopo il gol del vantaggio con un perfetto tiro a giro sul secondo palo fatto partire dall'interno dell'area di rigore, l'argentino al 13' va anche vicinissimo al raddoppio, nonché alla doppietta personale, ma il suo lob è forse troppo pretenzioso e così il pallone finisce di poco fuori. Nonostante il sospiro di sollievo e l'evidente voglia di voler provare comunque a proporre il proprio calcio, la Salernitana lascia però ampie praterie nella propria metà campo come se non ci fosse un domani. L'ennesima conferma arriva già al 22' quando Dybala ha nuovamente tutto lo spazio del mondo per involarsi verso la porta granata, al momento dell'ingresso in area serve il liberismo Vlahovic che non calcia di prima favorendo così l'intervento di Sepe che con il corpo riesce a mettere in angolo. Sul proseguo il numero uno granata è chiamato a un nuovo miracolo, questa volta sul solito Dybala con un clamoroso intervento a mano aperta sulla conclusione ravvicinata del bianconero.

Vlahovic la chiude prima della mezz'ora: gli spaventi si susseguono ma non riescono a diventare la medicina giusta per far passare alla Salernitana la paura, anzi al 29' ecco il colpo del ko quando sul perfetto cross di De Sciglio dalla destra Vlahovic con uno stacco di testa imperioso mette al sicuro il risultato. Anche perché fatta eccezione per la conclusione dal limite dell'area di Bonazzoli al 39', che finisce di pochissimo fuori, la squadra di Nicola non riesce mai a dare un senso diverso alla gara. Almeno fino al termine del primo tempo. Nella ripresa, infatti, la Salernitana non solo caccia finalmente la testa dal guscio, ma gioca anche a una velocità decisamente differente da quella di una tartaruga. Tradotto da quella del primo tempo.

Ma tutto questo, così come gli ingressi dei propositivi Verdi e Ribèry, non bastano per stravolgere concretamente il pomeriggio dell'Allianz, merito anche di Szczęsny che con due signore parate nega qualsiasi ipotesi di rimonta alla Salernitana. Al 67' mette in angolo il tiro di potenza di Verdi, sette minuti più tardi invece si esalta in tuffo sul tiro al volo di Bonazzoli. Nel mezzo, nell'altra area di rigore, Sepe si oppone di piede sul tentativo da posizione defilata di Vlahovic. Finisce, così, 2-0 e con la consapevolezza che dopo gli impegni delle nazionali servirà qualcosa in più di un discreto secondo tempo come quello di Torino per provare a regalarsi un finale di stagione avvincente. Di speranze.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Danilo; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Gyomber, Fazio, Ruggeri; L. Coulibaly, Radovanovic; Mazzocchi, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore: Nicola.