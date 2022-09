Juventus-Salernitana, polemica social e Bonucci tuona: «Noi depredati»

«Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l'aiuto di tutti», è il messaggio Instagram del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, tra il pari di ieri contro la Salernitana è la sfida di Champions contro il Benfica.

Non si placano le polemiche dopo l'annullamento del gol di Milik in pieno recupero: i social sono invasi da alcuni fermo immagini che evidenziano la posizione regolare di Bonucci, con Candreva a tenere in gioco il difensore bianconero.