Juventus-Salernitana, Nicola c'è: «Vogliamo giocarcela con tutti»

Novanta minuti per provare ad alzare l'asticella, novanta minuti per iniziare a sognare davvero come vuole il presidente. Domani sera trasferta a Torino contro la Juventus per la Salernitana di Davide Nicola: «Non c’è bisogno di dilungarsi sul valore dei nostri prossimi avversari, e poi è una squadra abituata a giocare nel giro di pochi giorni prima in Europa e dopo in campionato. Non credo che la partita con il Psg inciderà sulla sua prestazione», ha detto alla vigilia in conferenza stampa il tecnico dei granata. «Ovviamente la Juve ci costringerà a essere bravi a variare il nostro modo di stare in campo. Maggiore? Sarà titolare, vediamo dove. Questa settimana abbiamo provato anche una soluzione diversa, abbiamo voluto vedere per caratteristiche se altri giocatori possono interpretare il ruolo di play. Daniliuc? Mi piace, nonostante la giovane età ha fisicità e personalità».

Reduce da quattro risultati utili consecutivi, la Salernitana quindi va ora alla ricerca di conferme importanti: «La squadra è consapevole che i risultati utili di fila sono arrivati come frutto del lavoro sul campo, ma non basta il lavoro e quindi bisogna metterci l’interpretazione che vada ad accrescere le nostre abilità - ha aggiunto Nicola - In alcuni frangenti non le stiamo interpretando ancora bene, alcune situazioni non sono infatti ancora così oliate, ma questo fa parte del giusto processo di miglioramento. Vogliamo giocare un certo tipo di calcio e vogliamo farlo con tutti. Giocare a viso aperto significa avere responsabilità, capacità di sapersi raccogliere senza perdere aggressività e essere ultra offensivi accettando di fatto parità numerica con tanto campo alle spalle. Quello che non deve mancarci è la voglia di crescere, c’è ancora molto da fare».