Juve-Salernitana, Nicola senza paura: «Puntiamo al massimo risultato»

Alla ricerca di una impresa, del resto non può e non deve porsi limiti la Salernitana attesa domani dalla trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus reduce dall’eliminazione rimediata a sorpresa in Champions League: «La classifica la conosciamo, col vantaggio che la gara di ieri sera del Genoa ha dilatato ancora di più la lotta salvezza. Ora, però, anche noi dobbiamo fare punti nelle undici gare che rimangono. Domani non c’è un solo risultato a disposizione, abbiamo ancora diverse partite e la gara che viene è sempre la più importante perché può farci ottenere quello che ci serve – ha detto alla vigilia nel corso della conferenza stampa streaming il tecnico Davide Nicola – Vado su ogni campo con la mente rivolta al massimo risultato possibile e questo deve valere per tutti noi. L’equilibrio è sempre un aspetto molto importante però è anche vero che abbiamo voluto lavorare sulla mentalità di produrre gioco, per farlo devi inevitabilmente rischiare qualcosa».

Per la gara contro i bianconeri l’allenatore dei granata recupera Mazzocchi, Éderson, Ribéry e Mikael, out invece Mousset a causa di una distorsione: «Sepe, Fazio, Bonazzoli e Coulibaly L. giocheranno sicuramente. Chi tra Ranieri e Ruggeri? Lo vedremo domani. Chi invece tra Verdi, Ribéry e Perotti seconda punta? Lavoriamo quotidianamente anche su altri modi di stare in campo e comunque tutti possono fare la seconda punta, Verdi ha fatto di tutto con me a Torino, Perotti ha un’intelligenza tattica importante così come Ribery – il pensiero di Nicola – Ho cercato di metterli tutti e tre quando erano al top, appena c’è la condizione per poterlo fare anche dall’inizio non ci penserò due volte. L’unico assente sarà Mousset che ha avvertito una distorsione, vedremo nei prossimi giorni l’entità».