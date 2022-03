Juventus-Salernitana live dalle 15: impresa disperata con il tridente

C'è la Juve, allo Stadium. C'è una classifica disperata per i granata ed una squadra quella bianconera ferita e provata dall'eliminazione in Champions. C'è la necessità di tentare l'ennesima impresa (impossibile) con la consapevolezza che le chance salvezza sono ridotte ormai al lumicino e che il tempo stringe. Oggi pomeriggio, la cenerentola Salernitana ci proverà comunque in casa della Vecchia Signora, scortata a Torino da oltre 2mila tifosi. Del resto non ci sono alternative.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Danilo; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Gyomber, Fazio, Ruggeri; L. Coulibaly, Radovanovic; Mazzocchi, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore: Nicola.