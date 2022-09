Juventus-Salernitana live 20.45 I granata di scena all'Allianz

La Salernitana è di scena all'Allianz Stadium contro la Juventus, reduce dalla sconfitta di Champions contro i «marziani» del Psg al Parco dei Principi. La truppa di Davide Nicola si presenta a Torino consapevole di non essere più la vittima predestinata ad immolarsi sull'altare della Vecchia Signora. Ma comunque ben conscia dell'impegno difficilissimo che l'aspetta. I granata - forti di un'imponente campagna rafforzamento ad agosto - hanno avuto fin qui un avvio più che dignitoso, assestandosi nella pancia della classifica, sebbene si gioca soltanto il posticipo domenicale della sesta di andata. Salernitana reduce da quattro risultati utili consecutivi, imbattuta in trasferta e con una graduatoria che la vede nella top-ten del campionato così come sogna (ad occhi aperti) il rampante patron, Danilo Iervolino.