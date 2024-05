L'Arechi saluta la A con un ko: il Verona batte la Salernitana e si salva

L’Arechi ha salutato per l’ultima volta la Serie A, l’ha fatto quest’oggi con 15998 persone sugli spalti, dopo una scenografia da brividi ma dovendo fare i conti anche con l’ennesima sconfitta (1-2) di una stagione a dir poco deludente. Iniziata male e finita peggio.

A nulla è servito neppure il punto conquistato contro la Juventus per stimolare la squadra di Colantuono a un sussulto finale, per l’ultima davanti alla propria gente la Salernitana mette infatti in mostra il peggio di sé. Un regalo che il Verona, chiamato a vincere per salvarsi, accetta con estremo piacere, un regalo che gli scaligeri scartocciano già dopo pochi minuti.

Dopo qualche tentativo sballato di Noslin e una buona risposta di Fiorillo sulla punizione di Suslov (bravo anche al 48’ su Folorunsho), il Verona decide di non volere più aspettare.

E allora sorpresa aperta ed ecco due gol (Suslov al 22’ e Folorunsho al 49’) che chiudono la sfida dell’Arechi e spingono il pubblico di casa a bombardare di fischi Fazio e compagni al termine del primo tempo.

Gli unici applausi sono rivolti a Fiorillo bravo al 55’ sul colpo di testa di Noslin (all’80’ palo di Folorunsho), al classe 2005 Gerardo Fusco (figlio d’arte) entrato in campo a quindici minuti dal termine e a Maggiore che al 90' trova il gol della bandiera. Dopodiché riecco i fischi a fine partita (con tanto di confronto tra Candreva e curva) per una Salernitana chiamata ora a giocare in casa del Milan (sabato) prima di salutare definitivamente la Serie A.