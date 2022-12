La Salernitana è un'acquirente che ha fretta di tirare la riga: il «quinto» a destra, al posto dell'infortunato Mazzocchi, e il centrocampista duttile, di esperienza, a buon mercato, devono essere consegnati all'allenatore Davide Nicola entro fine anno, insomma con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio della sfida al Milan in programma il 4 gennaio. Avere fretta, però, non significa sbagliare il colpo o sperperare budget. Perciò il direttore sportivo granata, Morgan De Sanctis, non partecipa alle aste. Ce ne sarebbe una in corso in Toscana: il centrocampista Zurkowski piace a tutti e l'Empoli è in prima fila per il suo ritorno in maglia azzurra. La Fiorentina, però, non lo svende e ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore polacco: 4 milioni di euro. A queste condizioni, la Salernitana si sfila.

Ha, invece, già abbozzato/concordato modalità e importi per l'ingaggio di Kingsley Ehizibue. È l'olandese di origini nigeriane, 27 anni, di proprietà dell'Udinese, destinato ad occupare la fascia destra per sfruttare le sue doti di corsa e anche muscolari (è alto un metro e novanta). Prima di forgiarsi in altri campionati europei e di collezionare 11 presenze con l'Udinese, Ehizibue aveva già «sfiorato» la Serie A. Tutto pronto al Genoa, comprese le visite mediche. All'improvviso Kingsley preferì desistere, spiegando che Dio gli aveva suggerito di scegliere un'altra squadra. Ora la Salernitana... incrocia le dita: Ehizibue è un profilo individuato da tempo, candidato numero 1 per il ruolo di quinto a destra, dopo le difficoltà sopraggiunte dieci giorni fa nell'ingaggio di Zortea che ha chiesto all'Atalanta anche il prolungamento di contratto. Davide Nicola, dunque, aspetta al più presto Ehizibue nei ranghi. Il suo stipendio sarà 460mila euro fino a giugno. La formula del passaggio dai friulani alla Salernitana è il prestito con diritto di riscatto. Non ci sono bonus-obiettivo in aggiunta allo stipendio: in prossimità del giro di boa del campionato e con 10 punti di vantaggio dalla zona salvezza, il club granata ritiene, infatti, di essere a buon punto rispetto al cammino da compiere per raggiungere il traguardo di stagione, la salvezza. Occhio, però, a considerarlo già afferrato e agli archivi, perché il calendario del 2023 è pieno di curve a gomito.



Si comincia con il Milan nel lunch match del 4 gennaio e alla stessa ora, alle 12.30 dell'8 gennaio, la Salernitana sfiderà il Torino (domani alle ore 10 inizierà la prevendita riservata ai possessori di Granata Card e Fidelity Card, sarà libera da mezzogiorno del 29 dicembre, prezzi da 25 euro della curva a 94 euro della tribuna, compresi diritti), poi l'Atalanta in trasferta e il Napoli all'Arechi. Serve un vice Bohinen, Coulibaly è diffidato e il Nottingham non lo molla: il campionato è lungo e non si può rischiare.



Perciò la Salernitana ha fatto la propria offerta all'entourage del centrocampista Arslan, 32enne di proprietà dell'Udinese ma a scadenza di contratto a giugno 2023. È un calciatore duttile, in grado di giocare eventualmente anche come difensore. Sul taccuino resta Sohm del Parma che ha chiesto Kastanos, così come ha già fatto anche il Cagliari. C'è un posto libero nella casella degli extracomunitari liberato da Mikael dopo la sua cessione in estate. Mikael gioca nel Porto Alegre e nella sua squadra c'è Jonny Cardoso, che è pure obiettivo di mercato dello Spezia. Ora la storia si fa intrigante. Tempo fa, i granata avevano già pensato a Jonny Cardoso dell'Internacional. Costava e costa tanto: 7 milioni di euro. La Salernitana lo segue da tempo e conta di abbassare il prezzo: era stato proposto prestito con diritto di riscatto anche in virtù della vicenda Irpef da pagare tutta a dicembre ma con la rateizzazione ci potrebbe essere un nuovo gruzzoletto da investire. Monitoraggio anche sull'attaccante Delort del Nizza.



Poi le suggestioni. Dopo aver a lungo corteggiato Demme, il presidente Iervolino ha allungato lo sguardo Oltremanica, interessato alle decisioni del Tottenham. In Inghilterra c'è un giocatore giovane e molto forte che deve assolutamente andare a fare esperienza altrove per trovare minutaggio e dare un senso all'investimento. Si tratta di Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese, classe 2002 e 2 presenze al Mondiale in Qatar. In estate avevano fatto un sondaggio il Milan e la Cremonese, adesso il Siviglia. Sarebbe un colpo extralusso e da definire in prestito secco, al momento una pista complicatissima, una grande e bella suggestione.