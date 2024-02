«Dobbiamo fare la partita», ha detto Inzaghi ieri, squadrando il foglio di Salernitana-Empoli in conferenza. Per andare a comandare nella metà campo degli altri si può fare a meno di Fazio (assenza pesante, ancora ko), ma non di un bomber. Dia ci sarà: dovrà essere il re di denari della Salernitana, la carta di pregio che faccia saltare il banco e rimetta i granata sul rettilineo della salvezza, come cavalli da rincorsa.

APPROFONDIMENTI Milan-Napoli, Mazzarri ritrova Olivera e Meret. Recupero record di Politano Napoli, Osimhen ha la gastroenterite: flebo e medicinali, azzurri in allerta De Laurentiis, lo scivolone sul Bari e il vero vivaio che viene ignorato

L'allenamento a porte aperte, voluto ieri dal club per compattare l'ambiente intorno all'obiettivo della stagione, è sempre indicativo fino ad un certo punto. Però qualche indizio lo ha fornito, riguardo mosse offensive a partita iniziata. Non è improbabile vedere, infatti, anche Dia più libero di svariare, a sostegno di un attaccante come Weissmann, più Candreva e Vignato larghi sulle fasce per cercare l'uno contro uno. In apertura di gara, però, la Salernitana deve giocare una partita petto in fuori ma anche sul sottile filo dell'equilibrio. Per questo motivo, Inzaghi non rinuncerà alle sue certezze: Boateng leader della difesa a tre, Pierozzi e Pellegrino ai suoi fianchi, Basic e Maggiore mediani, Zanoli e Bradaric sulle fasce, infine sulla trequarti più Kastanos che Tchaouna.

Il resto dovranno farlo Mast'Antonio Candreva e lo stoccatore Dia. I tifosi nel frattempo hanno suonato la carica: «Difendiamola, questa Serie A», hanno urlato in tremila ieri pomeriggio allo stadio Arechi, durante la rifinitura alla quale hanno assistito anche il dg Sabatini, che poi ha trascorso la serata con la squadra, e il nuovo arrivo Manolas. È stato esposto anche uno striscione, assai eloquente. Indica la strada obbligata: «Parola d'ordine: vincere». A fine allenamento, Inzaghi ha chiamato a sé i calciatori, ha scavalcato i tabelloni pubblicitari e si è posizionato faccia a faccia con gli ultras. Il lancia cori ha impugnato il megafono e ha fatto arrivare ai granata il messaggio della curva Sud Siberiano: «Mister, la nostra presenza qui è dimostrazione di passione e attaccamento alla squadra - ha detto -. Il messaggio per chi ha avuto gli attributi di rimanere e per i nuovi è questo: da oggi in avanti, noi e voi siamo una cosa sola. Insieme facciamo questa impresa: difendiamo la nostra Serie A». Da questo assist a furor di popolo è ripartito Pippo Inzaghi: «La curva Sud ha sottolineato quanto sia stato importante avere gente che ha deciso di restare qui a lottare con noi. Vale anche per Boateng che da leader ha giocato subito, senza pensare che dopo una inattività di 9 mesi avrebbe potuto rischiare di fare brutta figura. La sua presenza ha giovato a tutto l'ambiente».

Non potrà utilizzare Manolas e porterà in panchina Pirola, unico cambio disponibile. «In compenso ha proseguito Inzaghi ritrovo grande abbondanza negli altri reparti. Ho l'imbarazzo della scelta nella composizione dell'undici base, dalla mediana in su. Cercheremo di sfruttare l'entusiasmo della gente, cosa incredibile se si tiene conto della nostra posizione in classifica. Vogliamo restituire tutto in termini di risultati. Sono contento che i nuovi abbiano visto l'entusiasmo e la passione del popolo salernitano. Vogliamo fare una grande partita e siamo pronti. Coulibaly è la prima volta che lo vedo: mercoledì era molto stanco e bisogna fare un ragionamento. Lassana ci è mancato, devo parlare con il ragazzo e verificherò se inserirlo dall'inizio mettendo in preventivo che possa uscire oppure tenerlo buono in panchina e utilizzarlo a gara in corso. Dia giocherà. Weissman ha attacco della porta, ha caratteristiche che ci mancavano. È appena arrivato: noi siamo bravi in Italia ad esaltare e poi a soffocare. Deve capire la lingua italiana e come giochiamo noi. Devo essere bravo io ad integrarlo».

Tattica e caratteristiche per fare la strategia non potranno essere quelle di Torino: l'avversario stavolta aspetta e riparte. Ecco Inzaghi: «L'Empoli è una squadra con potenzialità e contropiede. Noi non possiamo essere una squadra d'attesa, dobbiamo fare la partita e vorremmo chiuderla al più presto. Questo è ciò che pensano tutti gli allenatori. Ora dobbiamo dimostrarlo conquistando i tre punti». Sarebbe il primo passo verso la salvezza. Inzaghi ha segnato una data: 8 giugno allo stadio Arechi. Potrebbe essere il bomber della squadra di Operazione Nostalgia. L'evento porterà a Salerno i grandi calciatori degli anni a ridosso fra i Novanta e Duemila. Ieri i delegati hanno effettuato un sopralluogo nell'impianto sportivo di via Allende.