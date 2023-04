«Mister, a Napoli raddoppiate gli sforzi. Vincete anche per i tifosi della Salernitana. Noi non siamo secondi a nessuno». Faccia a faccia con la curva Sud Siberiano, Paulo Sousa ha ascoltato la voce del popolo granata amplificata dal megafono e ha messo la mano sul petto, zona cuore. Ha assicurato la maglia bagnata, impegno. Il derby Napoli-Salernitana è cominciato con la carica degli ultras.



In duemila hanno affollato gli spalti dello stadio Arechi di giovedì, presentandosi in massa all'allenamento a porte aperte. Sono stati lanciati cori (anche di sfottò ai rivali di tifo) ed è stato srotolato un lunghissimo striscione di sprone ai calciatori. Vernice nera su carta bianca: «Suda questa maglia, pronta alla battaglia. Avanti Bersagliera: combatti fiera!». C'erano tante famiglie sui gradoni di via Allende, quasi una prosecuzione della soleggiata giornata di sport vissuta pochi giorni or sono in campionato, contro il Sassuolo (nell'ultima partita casalinga c'erano 2700 under 14 presenti allo stadio, compresi i baby tesserati delle scuole calcio grazie anche all'iniziativa promossa dal club di Iervolino). Batte forte il cuore granata e le giovani generazioni sono la nuova linfa sulla quale il club del cavalluccio marino investe.

Sousa ieri ha avuto un guizzo: ha voluto coinvolgere giovanissimi supporter, li ha invitati in campo, si è scelto i raccattapalle. Qualche minuto dopo l'ingresso della squadra sul terreno di gioco, l'allenatore portoghese ha fatto una passeggiata sotto la curva Sud e ha passato in rassegna i candidati al simpatico compito. «Tu, tu e anche voi tre: venite con me», ha detto indicando i raccattapalle di giornata. Dopo il via libera dei genitori, gli steward hanno aperto il varco d'accesso al terreno di gioco ed i ragazzini in maglia granata si sono appollaiati dietro i tabelloni pubblicitari, in attesa di entrare in scena. Poi Sousa ha ordinato torelli e partitine cinque contro cinque.l direttore sportivo De Sanctis, il segretario generale Dibrogni e organizzativo Borgia, lo Slo Napoli erano alle prese con i preparativi per il 30 aprile, la nuova data del derby. La torcida granata ha già scelto il proprio ambasciatore per la sfida in programma allo stadio Maradona: durante le esercitazioni tattiche ha più volte cantato «The Girl», la colonna sonora che accompagna i gol realizzati da Boulaye Dia. «Vincete anche per noi che dovremo restare a casa», hanno detto gli ultras ai calciatori. Nessun tifoso granata residente a Salerno e provincia potrà assistere alla partita. Il Casms, infatti, ha abilitato all'acquisto dei biglietti per gli ospiti solo i residenti fuori provincia e in aggiunta muniti di tessera del tifoso.Ieri, però, alla Salernitana è stato segnalato. I controlli incrociati residenza e data di emissione della tessera del tifoso hanno evidenziato una falla nel sistema di ticketing: supporter azzurri, lesti ad acquistare la Granata Card, avrebbero potuto impossessarsi del tagliando d'accesso con il rischio commistione.Al momento, risultano venduti 47 biglietti ospiti. A proposito di titoli d'ingresso allo stadio, ieri l'altro nel forum con Il Mattino l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha detto: «Anche per gli abbonamenti stiamo mettendo sotto torchio il partner di biglietteria. Così non va e il prossimo anno si deve cambiare registro anche per l'accesso allo stadio. Con Vivaticket il confronto è stato franco e duro: ci siamo ridati appuntamento alle prossime settimane. Abbiamo puntato i piedi, c'è stata apertura da parte loro, avevamo chiesto aiuto anche sui tornelli». Il bagno di entusiasmo è proseguito anche a fine allenamento. Prima di lasciare lo stadio, Paulo Sousa e alcuni calciatori sono scesi dalle proprie auto e si sono trattenuti in compagnia dei più giovani. Palloni, magliette, il gesso sull'avambraccio: tutto è passato sotto i pennarelli dell'allenatore, di Kastanos e Troost-Ekong per l'autografo da conservare. La paghetta di un ragazzino per la pizzetta e la coca cola non sarà più spesa, ma finirà in un quadretto ricordo da appendere in cameretta. «Mister, non ho il foglio: mi puoi firmare questa 5 euro?». Sousa ha sorriso e ha griffato anche la banconota.