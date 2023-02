La Federcalcio ha respinto l'istanza della Salernitana: bloccato il tesseramento, Simone Verdi non potrà tornare a vestire la maglia granata. Entro ieri sera a mezzanotte, la Salernitana doveva depositare l'elenco dei calciatori che intende impiegare. Non c'è Radovanovic: il serbo Ivan non rientra al momento nei piani tecnici e societari. Si allena ieri era in campo per le esercitazioni e le parte tattica ma la sua casella resta vuota, De Sanctis la lascia libera a beneficio di un giocatore che può subentrare. Potrà essere uno svincolato. Martedì sera, con la sterzata dell'ultima curva di mercato, la Salernitana aveva mollato Jovane Cabral, poi finito in prestito al Real Valladolid, e aveva trovato l'intesa per riportare Simone Verdi all'ombra dell'Arechi.



Con il Torino e con il Verona, rispettivamente proprietaria del cartellino e prima società utilizzatrice, c'era stata la doppia intesa in prestito su prestito e con l'aggiunta di un diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Nell'ultima ora di mercato, quella più frenetica, tutto poteva accadere ed è accaduto. Retroscena raccontano che innanzitutto sia stata impresa complicata rintracciare Verdi e riportarlo in campo. In serata era sotto canestro a Bologna: si preparava ad assistere alla gara di Eurolega tra Virtus e Stella Rossa Belgrado. Ottenuto il suo autografo, necessario per il via libera, le segreterie generali dei tre club si sono messe in moto fino all'impasse, fino al problema tecnico segnalato via pec. La Salernitana ha ribadito di non aver potuto trasmettere la documentazione per chiudere il cerchio intorno al tesseramento del calciatore. Ha precisato che questa impossibilità sia dipesa da cause tecniche server non disponibile - e non addebitabili alla propria responsabilità.

un minuto prima del fischio di chiusura. Che cosa accadrà? È stato deciso di non far ricorso al Tribunale federale nazionale. Il problema è la tempistica: occorrono non meno di quindici giorni, viaggiando a velocità supersonica, per istruire il ricorso. La Salernitana adesso ha segnato una data, l'ultimo gong: è il 24 febbraio. Questa è la scadenza per il tesseramento di uno svincolato. Piaceva Lund, il mancino danese, classe 2002 dell'Hacken. È stato pure trattato, ma occorreva il prestito con diritto di riscatto. Impossibile procedere adesso, è sotto contratto. Magari se ne riparlerà in estate, alla stregua di Providence che è di proprietà della Roma, prestato in Austria. Pure per lui c'è un gentlemen agreement con il procuratore, previo incentivo estivo alla Roma, società con la quale bisognerà discutere. Nel frattempo la valutazione può essere fatta solo su uno svincolato: ci sono ancora mercati aperti per quelli sotto contratto (Austria, Brasile, Turchia e Serbia), ma la Salernitana può battere queste piste solo per cedere i propri tesserati e non per acquistare quelli degli altri club.croato, liberatosi dall'Olympiacos a novembre. Patron Iervolino, De Sanctis e Nicola stanno riflettendo: di sicuro Mazzocchi sarà pronto entro il 5 marzo e ieri già calciava in porta nelle esercitazioni individuali, però Bradaric è diffidato e se fosse necessario sostituirlo per una garaFazio è out: ieri ha fatto terapie ed è tornato a casa. L'allenatore Nicola comunque non è abituato a fasciarsi la testa: se fosse possibile l'innesto, sarebbe lieto di ricevere un'altra pedina, altrimenti amen. A proposito di lista, la Salernitana può sfruttare due cambi (over per over, in caso di necessità) che non ha ancora sfruttato e ha sempre la casella dell'extracomunitario disponibile. Radovanovic è serbo e si accaserà altrove, dopo la naturale scadenza del contratto a giugno. Bisogna ragionare sull'altro extracomunitario, Mikael. I granata lo hanno ottenuto di nuovo in prestito dall'Internacional di Porto Alegre e lo hanno a propria volta spedito in prestito all'America Mineiro. Il prestito ha una scadenza più lunga: dicembre 2023.: venduti 14.514 biglietti, gli abbonati sono 8118, ne mancano poco più di 7mila per il tutto esaurito. Decisioni Gos: 220 steward, varchi aperti dalle ore 16. Juve oggi in campo in Coppa Italia contro la Lazio: dopo Milik, ko anche Pogba. Gos su Verona-Salernitana: i residenti a Salerno e provincia potranno accedere solo al settore ospiti e solo se «tesserati».