La Salernitana chiude l'anno tra i fuochi d'artificio: Tchaouna regala la vittoria a Verona

Chiudere l’anno con i fuochi d’artificio che sanno di gioia e “stappano” sorrisi che si colorano di granata. Non ci sta la Salernitana di Pippo Inzaghi e reagisce, ancora una volta, alzando la testa per provare a portare a casa punteggio pieno dall’ultima partita del 2023. Missione compiuta a Verona, tra palleggio, personalità e voglia di crederci per raggiungere l’obiettivo, nonostante la sfortuna che bussa subito alla porta granata: neanche il tempo di respirare l’aria di partita che Pirola è costretto a lasciare il rettangolo verde del Bentegodi per il riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva già costretto a chiedere il cambio contro il Milan a casa Arechi. La sua partita dura appena 4 minuti: al suo posto entra Gyomber “a freddo”.

La sostituzione destabilizza ma dà forza agli avversari gialloblù ma solo per poco perché la prima occasione è degli uomini di Inzaghi e arriva al minuto 13 con una conclusione dalla distanza di Mazzocchi che non riesce – però – a finalizzare.

Sei minuti dopo un’altra occasione per i granata con Tchaouna che prima la cede a Candreva, poi entra in area per ricevere il cross ma di non gli riesce il colpo di testa con il pallone che va oltre la traversa.

Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo e i granata diventano pericolosi, vicinissimi al vantaggio.

Kastanos fa tutto da solo ma incontra la difesa scaligera, sugli sviluppi dell'azione Simy prova il piazzato col piattone ma Montipò salva con le punta delle dita e lascia scorrere il pallone alla sua sinistra. La Salernitana insiste e sfiora ancora il gol sempre con Kastanos ma il cipriota non trova forza e angolazione e il portiere padrone di casa respinge il pallone. All’intervallo tutti negli spogliatoi sullo 0 a 0 che sta stretto però ai granata. Sarà stata la carica di Inzaghi ma la Salernitana rientra in campo con la voglia di trovare il vantaggio.

E ci riesce dopo 3 minuti della seconda fase di gioco con Tchaouna che firma la sua prima rete in serie A e il vantaggio per la Bersagliera, facendo annotare sul taccuino di Inzaghi una bella prestazione. Fazio e compagnia continuano a cercare il raddoppio ma la partita si fa “cattiva” tra numerosi falli, acciacchi e infortuni che costringono anche Kastanos ad abbandonare il rettangolo di gioco. Al suo posto entra Legowski che becca anche il cartellino giallo dopo soli 10 minuti dal suo ingresso in campo. Tenta il tutto per tutto la Salernitana e non si arrende: spicca Mazzocchi che fa il lavoro “sporco” e tenta più volte di servire i compagni di squadra del reparto avanzato, insieme a lui anche Bradaric. Fazio e compagni vincono e convincono e strappano sorrisi ai tifosi in chiusura d'anno: la Salernitana si porta a meno due dalla zona retrocessione e spera nel 2024.